宇多田ヒカルが自身のInstagramを更新し、息子とバスケットボールの練習をしたことを報告。キュートな“親子の靴ショット”を公開した。

【写真】宇多田ヒカル&息子の足元2ショット／宇多田ヒカル、息子との靴ショットシリーズ （4本）／2018年にも靴×ハートショット

■宇多田ヒカル、息子とのバスケ練習ショット

宇多田は、「朝は雪が降るほど寒かった昨日、息子の希望により放課後に二人でバスケの闇練したぜ」と綴り、ふたりの足元が写った写真を披露した。

写真の左上には、赤のボトムスに黒のスニーカーを合わせた足元を配置。右下には、黒のボトムスで片足をバスケットに乗せた足元が映し出されている。ふたりが斜めに向かい合うようなユニークな構図で切り取られたワンショットだ。ふたりの足元中央には黒いハートマークが描かれ、遊び心のある“ほのぼの”とした1枚に仕上がっている。

これまでも親子での靴ショットを投稿してきた宇多田。変わらなくなってきた靴のサイズ感に「息子さんの靴、どんどん大きくなってる！」「成長を感じる」と驚く声が上がった。

ほかにも「息子さんとのほのぼのエピソードうれしい」「一緒にバスケしたい！」「ハートは雪の跡？」「寒いのに付き合ってあげるお母さん素敵」など、多くの反応が寄せられている。

■写真：宇多田ヒカル、息子との靴ショットシリーズ

■写真：2018年、宇多田ヒカルの靴×ハートショット