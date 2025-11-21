巨人Ｖ９時代に長嶋さんとともにプレーした高田繁氏が２１日、東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」に列席し、囲み取材に応じた。

「あれだけ長い間、大病されてね、本当にリハビリ頑張って。それは健康な人だって８９歳って言ったらね、本当に頑張られていたよね。それはすごいなと思ってね。ミスターでないと」と振り返った。

さらに「もう、俺と１０年違うんだね、学年で。もう入った時からもうそれは大スターだったから。簡単にそんなに気やすく話はね。俺はあまり同じ部屋になる機会がなかったんだよね。ミスターとは俺はなかったな、たぶん。あの頃は２人、３人部屋が当たり前やったからね」と現役時代のころを思い返した。

そんな大スターとの一番の思い出を問われると「俺がね、入った頃、大学で卒業して巨人は厳しいの。食事の時にビールなんか飲まれないんだから。竹園（甲子園遠征の際の巨人の定宿）なんていったら鉄板焼きですき焼きでしょ？ 前に行くと、ミスターはビール瓶ね、あの人は飲まれないんだけどね、コップ一杯飲むの。それでね、これ飲めよってくれるのよ。だからミスターの前に行ってね、ご相伴にあずかったことがあるわ。何度も。それを狙っていったな」と回想した。