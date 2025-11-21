「マイ・デーモン」キム・ユジョン、大胆背中開きドレスショット公開「圧倒的美」「芸術作品」の声
【モデルプレス＝2025/11/21】韓国女優のキム・ユジョン（Kim You Jung）が11月20日、自身のInstagramを更新。胸元と背中が大胆に開いたドレス姿を披露し、話題となっている。
【写真】26歳韓国美人女優「芸術作品」と話題の美背中見せドレス姿
◆キム・ユジョン、大胆背中開きドレス姿公開
ユジョンは白地に大きな青い花が描かれふわりと広がったロングドレス姿で植物が配置された幻想的なセットにたたずむ姿を公開。ドレスは胸元と背中が大胆に開いており、デコルテや背中の美しい素肌を見せている。
◆キム・ユジョンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「女神」「圧倒的美」「芸術作品」「肌の透明感がすごい」などと反響が寄せられている。
ユジョンは、1999年9月22日生まれ、韓国出身。O型。awesome ENT所属。子役として活動を始め、多数の作品に出演。以降、ドラマ『雲が描いた月明り』（16年）、ドラマ『コンビニのセッピョル』（20年）、ドラマ『ホン・チョンギ』（21年）、配信映画『20世紀のキミ』（22年）、ドラマ『マイ・デーモン』（23年）『タッカンジョン』（24年）などに出演した。（modelpress編集部）
