蛯原友里の双子妹・蛯原英里、子どもたちとの「本気の夏あそび」ショット公開「躍動感すごい」「ママも楽しんでるの素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/11/21】モデルの蛯原友里の双子の妹でチャイルドボディセラピストの蛯原英里が11月20日、自身のInstagramを更新。子どもたちとの夏のアクティビティショットを公開した。
【写真】美人モデルの双子妹「躍動感すごい」子どもたちとの夏あそびショット
英里は「母子で本気の“夏あそび”！今年の夏は、母子でラフティング＆SUPを全力で満喫してきました！」と友達母子とともに出かけた際のショットを公開。自然に囲まれた清流でそれぞれSUPに乗る蛯原と子ども2人の写真や、子どもたちや自身が川に飛び込む瞬間のショット、ラフティング中の様子などを投稿し、「『また行きたい！』『今日ずっと楽しかった！』そんな声が聞けて、それだけで大満足でした。大人も子どもも、心がひとつになる時間。またひとつ、忘れられない“夏の思い出”が増えました」と綴った。
この投稿に、ファンからは「すごく楽しそう」「ママも本気で楽しんでるの素敵」「躍動感がすごい」「ほのぼの」などと反響が寄せられている。
英里は、2004年に一般男性と結婚し、2014年8月6日に第1子となる女児を出産。2018年9月21日に自身のブログを通じて第2子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
