西村歩乃果、前髪カットの新ヘアに絶賛の声「お上品な雰囲気」「短めも可愛い」
【モデルプレス＝2025/11/21】タレントの西村歩乃果が11月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。前髪をカットした姿を公開した。
【写真】元ラストアイドル「お上品な雰囲気」新ヘアで印象ガラリ
西村は「前髪きったにょ」とつづり、ソロショットを投稿。これまでセンターで分けたりサイドに流したりしていた前髪をやや短めにカットし、まっすぐ下ろしたヘアスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ似合ってる」「お上品な雰囲気」「短めも可愛い」「綺麗な髪」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆西村歩乃果、前髪カット後のソロショット披露
◆西村歩乃果の投稿に「めちゃくちゃ似合ってる」と反響
