¥°¥ë¥á·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤òÁõ¤Ã¤¿£Î£Ù¤Îà¿©¤¤Æ¨¤²¥Ç¥£¡¼¥Ðá¡¡ËÜÊª¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È²½¤¹
¡¡¥°¥ë¥á·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Èµ¶¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î°ìÎ®¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ð¤«¤ê¤Çà¿©¤¤Æ¨¤²á¤òÂ³¤±¤ë½÷¤¬ËÜÊª¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¿ÅÙÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤âÌµÁ¬°û¿©¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬£²£°Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡£Î£Ù¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥óºß½»¤Îà¿©¤¤Æ¨¤²¥Ç¥£¡¼¥Ðá¤³¤È¥Ú¥¤¡¦à¥ë¡¼á¡¦¥Á¥ã¥óÈï¹ð¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÅ¹¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¤Î¤ÇÌµÎÁ¤Ë¤·¤Æ¡×¤ÈÍ×µá¤·¤Æ¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥óÀ±ÉÕ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÌµÁ¬°û¿©¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢£±£°·î²¼½Ü¤«¤é£·²óÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âà¥µ¡¼¥Ó¥¹ÀàÅð¡ÊËÜÍèÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ù¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤êÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¡á¥Á¥ã¥óÍÆµ¿¼Ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÌµÁ¬°û¿©¡Ëá¤Îµ¿¤¤¤Ç¤ÎÂáÊá¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÚÈÈºá¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂáÊá¸å¤¹¤°¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÏ¢¤ÎÌµÁ¬°û¿©¤Îºá¤ÇÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Á¥ã¥óÈï¹ð¤Ï£±£¹Æü¤Ë¤âà¿©¤¤Æ¨¤²á¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÌÓÈé¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢Çò¤¤¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¡¢¥«¥·¥ß¥¢¤Î¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤È¤¤¤¦³Ê¹¥¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢·Ï¥«¥Õ¥§·ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Û¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥¦¥©¡¼¥ë¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£Å¹Æâ¤Ç£µ»þ´Ö²á¤´¤·¡¢£·£·¥É¥ëÊ¬¤âÃíÊ¸¤·¤¿¤¬¡¢¥½¥Æ¡¼¤·¤¿¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¥Ö¥«¥Æ¥£¡¼¥Ë¡¦¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡¢¥Ö¥Ã¥é¡¼¥¿¥µ¥é¥À¤Ë¤Ï°ìÀÚ¼ê¤òÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±Å¹¤Î¥¦¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥í¥¹»á¤Ï¡ÖÈà½÷¤ÏÁ°ºÚ¤ò£³¤ÄÃíÊ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Ä¹¤Ï¤³¤Îº¾µ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤òÄó¼¨¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÎÁÍý¤ÏÊÝ»ý¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤È¸À¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥Á¥ã¥óÈï¹ð¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Å¹Â¦¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô·Ù¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤É¤¦¤»¼áÊü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢Â¾¤ÎµÒ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë·Ù»¡¤¶¤¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡¥í¥¹»á¤Ï¡Ö·Ù»¡¤Ï¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Å¹Ä¹¤¬¡Ø·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¶¼¤·¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤Ï¡Ø¤É¤¦¤¾¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Å¹Ä¹¤ÏÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£»®¤Ï¼ê¤Ä¤«¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¤È¥«¥×¥Á¡¼¥Î¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï£µ»þ´Ö¤º¤Ã¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥í¥¹»á¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤ò»È¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¿äÂ¬¡£¡Ö£±£°£°¡óÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¶¤¿¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Èà½÷¤ÏÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£°Ì¾¤¬Çä¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤â¡¢Èà½÷¤òÂáÊá¤·¤ÆÊó¹ð½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢Î±ÃÖ¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¼êÂ³¤¤òÌÌÅÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà½÷¤â¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡¤¬Íè¤ì¤ÐÍè¤ë¤Û¤É¡¢Èà½÷¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥óÈï¹ð¤Ï£±£°·î£²£²Æü¤«¤é£±£±·î£±£±Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç£µ²óÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤¹¤°¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£±£´¡¢£±£µÆü¤ËÌµÁ¬°û¿©¤·¡¢£²²óÂáÊá¤µ¤ì¡¢´Æ»ëÉÕ¤¼áÊü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÊÄÉ¤â¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢º£²ó¤Þ¤¿¤â¤äÌµÁ¬°û¿©¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥óÈï¹ð¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï»ö·ïÈ¯³ÐÁ°¤Î£±Ëü£³£°£°£°¿Í¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ï£²Ëü£²£°£°£°¿Í¤ËµÞÁý¤·¤¿¡£¥°¥ë¥á·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜÊª¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È²½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥óÈï¹ð¤ÏÂæÏÑ½Ð¿È¤Ç¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Þ¤Ç¥Á¥§¡¼¥¹¶ä¹Ô¤Ç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºßÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£ºÛÈ½»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¥Ð¡¼¥°¤Î¹âµé¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²ÈÄÂ¤ò£´Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¶£²£¹Ëü£µ£¸£¸£°±ß¡Ë°Ê¾åÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
