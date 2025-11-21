「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が２１日、東京ドームで行われ、競泳男子平泳ぎで五輪２大会連続２冠の北島康介氏が出席。献花を行い「長嶋さんは、僕が幼少期からジャイアンツファンで、スーパースター。プロスポーツに憧れた原点」と、思いを語った。

２０１６年に北島氏の引退パーティーの際、長嶋さんがビデオメッセージを送るなど交流があった２人。「水泳で強くなって、長嶋さんに会えて。両親や周りのおじいちゃん、おばあちゃんが喜んでくれる世代だと思うんですけど。すごく感謝していますし、一生の思い出」と北島氏。６月に訃報を知った際は、ツーショットの写真を添えて故人を偲んでいた。

北島氏にとって、長嶋さんは「いやぁ。かっこいいな、というか」。自身は競泳界のスターだが「プレーしなくても、人を惹きつける能力だったり。多くの人を魅了する力というのは、僕も野球小僧だったので思い入れが強いんですけど。イチローさんも言っていたけど、唯一無二、光り輝いていた」と、憧れの対象だった。競泳界の第一人者として「日本のスポーツ界に大きく貢献された方。僕も引退して１０年くらいたつけど、水泳界のみならず、スポーツ界に貢献できたら」と語った。