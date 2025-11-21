電装昇降デスクは、今まさに花盛り！ 手軽に立つと座るを切り替えることで健康リスクを回避できるだけでなく、集中力の維持や作業効率のアップにも。メーカーごとの違いを比較しやすいよう、価格と天板サイズで比べてみた。

昇降が容易な電動デスクで座りすぎの健康リスクを回避

近年、オフィスや在宅ワークでの昇降デスク人気の高まりを受け、各社からさまざまなモデルが登場している。



昇降デスクのメリットは座りっぱなしのデスクワークによる健康リスクを回避できること。座りすぎは脳卒中、心筋梗塞といった生活習慣病を誘発しやすいという研究結果があり、適度な立ち作業を取り入れることが望ましい。電動であれば、下降時は手で押し込む必要があるガス圧式よりも操作がラクで、気軽に高さを切り替えられる。





最適な高さを設定できるメモリ機能や、昇降時に何かにぶつかると停止する安全機能を搭載したモデルも多く、USB端子やオプションでキャスターが付けられるタイプも。各社、ひとつのモデルで、複数の天板サイズを取り揃えているが、今回は面積当たりの価格で比べた際の条件を同じにするため、最大サイズを選んだ。

フレキシスポット

電動昇降式デスク・E7H

9万3500円

天板サイズ：1800×800mm／昇降範囲：635〜1285mm／耐荷重：160kg

メモリ機能：○／USB端子：○／安全機能：○／キャスター：○（※1）

※1：有償のオプションです。

耐荷重160kgと耐久性に優れ、複数のディスプレイを置いても安心。一般的なエの字型フレームよりも支柱がやや奥側にあり、コの字寄りなのでデスク下のスペースを有効活用できる。ケーブルトレイも装備され配線スッキリ。

↑シンプルな操作で簡単に天板を昇降できる。パネルの側面には、充電可能なUSB端子も付いている。

コフォ

Desk Premium

9万1999円

天板サイズ：1800×700mm／昇降範囲：630〜1280mm／耐荷重：約70kg

メモリ機能：○／USB端子：○／安全機能：○／キャスター：○（※1）

天板は高級家具に用いられる無垢材で、家具としてもハイクラスな佇まい。ウレタン塗装加工により、汚れや飲みこぼしも拭き取りやすい。コップを置いたままスムーズに昇降できる抜群の安定性と、静かな動作音も魅力だ。

↑パネルは見やすいLEDディスプレイ。天板はサイズ＆カラバリも豊富で、どんな部屋にも馴染む。

ヤマゼン

電動昇降デスク ハイエンドモデル

8万3999円

天板サイズ：1400×700mm／昇降範囲：585〜1185mm／耐荷重：80kg

メモリ機能：○／USB端子：○／安全機能：○／キャスター：×



※耐荷重について、雑誌GetNavi12月号では誤って重量の数値を記載しておりました。ここでは耐荷重の数値に訂正し記載いたします。

日本人の身長に合わせた高さ設計で、58.5cmまで下げられ小柄な人も使いやすい。天板裏にスチールプレートがあり、マグネット式のアイテムが取り付けられ、自由にカスタマイズできる。安心の5年保証付き。

↑メモリ機能は4パターン登録可能。2つのAC電源とUSB差込口のある電源タップとコード収納トレイ付きだ。

コクヨ

スタンジットダブル

7万7900円

天板サイズ：1550×675mm／昇降範囲：665〜1265mm／耐荷重：60kg

メモリ機能：○／USB端子：×／安全機能：○／キャスター：×

約60年にわたりオフィス家具を作り続けるコクヨが、自宅向けに開発したこだわりの電動昇降デスク。自社工場で生産されている。障害物検知に加え指挟み防止機能も備え、子どもがいる家でも安心。天板は傷や熱に強い。

↑昇降は直感的に操作できるレバー式で、上げるときは上、下げるときは下に押すだけ。座り時間の経過を知らせる機能があり、座りすぎを防げる。

イケア

ミッツォーン デスク 昇降式

5万2990円

天板サイズ：1600×800mm／昇降範囲：620〜1260mm／耐荷重：70kg

メモリ機能：○／USB端子：○／安全機能：○／キャスター：×

表面は耐久性に優れ、シミがつきにくいメラミン仕上げで、簡単に汚れを拭き取れる。ケーブルはデスク天板にあるフタ付きのスペースの中に隠せて、見た目スッキリ。ペンや付箋などが入る小さな収納スペース付き。

↑メモリ設定は2つ。吸音効果のあるパーテーションなど、アクセサリー類が充実しているのも、イケア製品ならではだ。

サンワサプライ

電動昇降デスク102-ERD103WBK

4万4800円

天板サイズ：1400×700mm／昇降範囲：735〜1235mm／耐荷重：70kg

メモリ機能：○／USB端子：○／安全機能：○／キャスター：×

カラーとサイズを32通りの組み合わせから選べる自由度の高さが魅力。配線を整えるクリップやホルダーも付属する。天板は、正面に凹みを設けたカーブ型もラインナップ。公式ショップ｢サンワダイレクト｣限定商品。

↑コントローラーは、机の左右どちらにでも付けられ、机の高さを確認できるインジケータ付き。メモリは4つまで設定可能だ。

アイリスオーヤマ

電動昇降テーブル

オープン価格（実勢4万4000円前後）

天板サイズ：1200×600mm／昇降範囲：720〜1200mm／耐荷重：50kg

メモリ機能：×／USB端子：×／安全機能：×／キャスター：×

丈夫な天板、無段階で調節可能な高さ、コードをまとめられるトレーなど、シンプルながら電動昇降デスクに求められる要素を網羅し、コスパに優れる。ホワイトに加え、脚が黒で天板が木目のブラックもある。

↑コントール部分は上下ボタンのみで直感的に動かせる。アイリスオーヤマらしい、機能と価格にこだわった一台だ。

【これもチェック！】省スペース派には“折りたたみ”タイプも！

脚部の底にアジャスターがあり、ガタつきなく設置可能。使わないときはコンパクトに折りたためる。また豊富なカスタマイズパーツが揃った同社のオリジナルシェルフ「Nポルダ」と組み合わせて使うことができる。

折りたためばワゴンとして使える移動式

サンワサプライ

折りたたみワゴン 100-DESKN006M

1万800円

たたむとワゴン、広げるとデスクになる2way仕様。ワゴンの中棚は三段階で高さ調節できる。キャスター付きで移動しやすく、拡張デスクとしても活躍。公式ショップ「サンワダイレクト」限定商品。

ニトリ

折りたたみデスク Nポルダ（ミドルブラウン）

4990円（※２）

脚部の底にアジャスターがあり、ガタつきなく設置可能。使わないときはコンパクトに折りたためる。また豊富なカスタマイズパーツが揃った同社のオリジナルシェルフ「Nポルダ」と組み合わせて使うことができる。傷や熱・水分にも強い安心の国内生産品！

※2：一部離島へのお届けには、別途手数料がかかります。

