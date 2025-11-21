息子「誕生日プレゼントは要らない」そんな！ 私はどうすればいいの？ 母に語られた『息子の本音』

一人息子を育てている筆者の友人・F加はシングルマザー。

社会人になった息子の誕生日を祝おうとするF加でしたが、意外なことを言われてしまいます。

息子

息子が独立した今、これからの自分を考えるいいきっかけになりました。

将来、迷惑をかけないように健康でいることが目標です。

【体験者：50代女性・会社員、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：トコロてん

FTNコラムニスト：RIE.K

国文学科を卒業しOLをしていたが、自営業の父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。シングルマザーとして子供を養うために、さまざまなパート・アルバイトの経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。