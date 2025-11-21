サッカー元日本代表の槙野智章氏（38）が20日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。元日本代表MF柏木陽介氏（37）の浦和退団について語った。

柏木氏は21年2月、コロナ禍で厳戒態勢の沖縄キャンプ中にクラブが禁止していた外食に出かけるなど複数回の規律違反があり、同年3月に浦和からJ3岐阜に移籍した。

柏木氏について槙野氏は「母子家庭で育ってて、お母さんから“困った人がいたら助けてね”って、そうやって育てられてる。サッカー以外の方の話も聞いて相談に乗ってあげたり。凄い優しいやつ」と説明。

コロナ禍での外食についても、実は人助けのためで「柏木くんは人がいいんで、“何かをしたい”って気持ちが日に日に増していく。ご飯食べにいかないか？って選手を誘っても、みんな断る。でも、彼は行った」「沖縄県に、あるしゃぶしゃぶ屋さんがあって、お客さんが来なくて潰れそうだと。そこに食べに行ってお金を落としてあげないと潰れるんだって、沖縄の友達を誘ってそこの店に行ったと。“退団覚悟でそのお店を守るために行った。その店を救いたかった”って」と裏話が。退団になってしまったが、槙野氏は「僕らからすると、あいつのあの行動はカッコよかった」とコメントした。