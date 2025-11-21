生成AIへの関心が高まる中、長崎総合科学大学が AIや半導体をテーマにした公開講演会を開きました。

（NVIDIA 堀内 朗 エンタープライズマーケティング本部長）

「AIの全ての経験があったり、知識が実装した状態でどんどん現場でやっていくことができるように、エヌビディアとしても教育プログラムやトレーニング、大学との連携を一生懸命これから展開していく」

20日に開かれた、長崎総合科学大学の公開講演会。

「かがやくAIテクノロジー」をテーマに、半導体大手企業2社の動向が紹介されました。

このうち、アメリカの半導体メーカー「NVIDIA(エヌビディア)」の日本法人からは、堀内 朗エンタープライズマーケティング本部長が登壇。

「NVIDIA」が 世界売上1位の企業に発展した経過や、労働力不足を補う存在として ロボットや自動運転など、AIが機能する新時代が到来していることを紹介しました。

「AIが日本でも大きく扉が開いて、インフラがどんどん整っている状況に来ているので、大きな飛躍のポイントとできるように、エヌビディアとしても企業だけでなく、学生の支援やサポートに力を入れてやっていきたい」

約550人の参加者は、半導体とAIが切り拓く未来の姿に思いをはせていました。