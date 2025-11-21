【独自コメント到着】Suupeas、2025年忘年会ソングの決定版！？新曲「酩酊エデン」配信リリ ース

ひなぷ（武田雛歩）と、ちょっと変わったことも真顔でできる謎の美少女（DJ・ギター・サンプラー使い）はるぽんからなるお昼寝系2人組ガールズ音楽ユニット・Suupeas（すーぴーず）が、“新世代の忘年会ソング”「酩酊エデン」を11月21日に配信リリース。また、忘年会を盛り上げるべく「JOYSOUND」限定のサービス「サビカラ」の応援サポーターに就任した。

Suupeasは、今月、マカオで開催された『2025 LVUP.ACG FESTIVAL LV.2× TIF ASIA TOUR 2025 IN MACAU』にメインアクトとして出演し、ライブを開催。11月28日から30日には、シンガポールで行われる日本国外最大規模のアニメイベント「Anime Festival Asia Singapore 2025」に初出演が決定しており、アジアで注目を集めている。

さらに、12月12日には“ほぼワンマンライブ”として、忘年会ならぬ“忘寝会”「SING 寝具 SING〜忘寝会2025〜」をSHIBUYA FOWSで開催予定だ。

そんな彼女たちの新曲「酩酊エデン」は、飲み会文化に飲まれる“陰キャの地獄コメディ”忘年会スリープアンセム。“酔い”が“眠り”に変わる瞬間を、カオスティックに描いた楽曲となっている。

また、Suupeasは、1曲あたり15〜50秒という短さでありながら、採点機能にも対応しており、楽曲の1番の盛り上がりといえる「サビ」を気持ちよく歌える「JOYSOUND」限定のサービス「サビカラ」の応援サポーターに決定。今後、新曲「酩酊エデン」も配信予定のほか、Suupeasの撮り下ろしオリジナルポスターが全国のカラオケ数千店舗に掲出されることも決定している。

【Suupeas コメント】

なんとSuupeas初の忘年会ソング！「酩酊エデン」がリリースされました！睡眠×忘年会という奇跡のコラボレーションでLIVEで盛り上がること間違いなしの楽曲です！2nd single「℃りぃむ℃ore」を手がけてくださったボカロPのtepeさんに作詞作曲していただきました。酩酊している様子を可愛く楽しく振付してくださったのは「メロドロ症候群」でもお世話になったにぃらいさん。コール＆レスポンスの多い楽曲となっていますのでぜひ一緒に踊りながら楽しんでくれたら嬉しいです！そろそろ忘年会を迎える皆さん！酒は飲んでものまれないように！

【ライブ情報】

◆「Anime Festival Asia Singapore 2025」出演日：11月28日（金）29日（土）30日（日）会場：シンガポール・Suntec City Convention & Exhibition Centre ◆定期ライブ「SING 寝具 SING〜忘寝会2025〜」開催日時：12月12日（金）OPEN 18:30／START 19:00会場：SHIBUYA FOWS ◆「ZEPPIN DISCO Vol.5」開催日時：12月20日（土）OPEN 14:50／START 15:20会場：Zepp Shinjuku(TOKYO)出演者：アニソンディスコ／ARCANA PROJECT／花耶／Suupeas／鈴木杏奈／まなこ／峯田茉優／mekakushe／桃井はるこ and more!!※順不同