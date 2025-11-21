小米技術日本は、Xiaomiのスマートライフブランド「Mijia（ミージャ）」を日本市場で初めて展開する。日本初上陸第一弾製品として、「Mijia 速乾イオンヘアドライヤー」を11月21日から発売する。

「Mijia（ミージャ）」は、“暮らしをよりスマートに、より快適に”をコンセプトに、家電や生活用品を通じてスマートホーム体験を提供するXiaomiの主要ブランド。2016年の誕生以来、空気清浄機、ロボット掃除機、炊飯器など多様な製品を展開し、高いデザイン性と信頼性のある品質で支持を集めてきた。

今回、日本市場への導入第一弾として登場する「Mijia 速乾イオンヘアドライヤー」は、スマートライフブランドならではの機能性とシンプルで上質なデザインを兼ね備えたモデルとなっている。

シャオミ・ジャパンでは、今後もMijiaブランドを通じて、毎日の暮らしをより快適にするスマートライフ製品を順次展開していく考え。

「Mijia 速乾イオンヘアドライヤー」は、最大110,000rpmの高性能モーターを搭載し、パワフルな風量で髪をスピーディに乾かす。独自のエアフロー設計によって、髪の根元からムラなく風を届け、ミディアムヘアでも約3分でドライが可能。放出される高濃度マイナスイオンが静電気の発生を抑え、乾かすたびに髪の広がりやパサつきを軽減。しっとりまとまる自然な仕上がりを実現する。風温センサーが毎秒100回のスピードで温度を検知。髪の表面温度を適切に保ち、オーバーヒートによるダメージを防ぐ。2レベルの風速と4レベルの温度（冷風/温風レベル1〜3）を組み合わせて、合計8通りのモードから最適なドライを選択することができる。約400gの軽量設計で持ちやすく、旅行や出張にも便利。ユニット全体の重量もバランス良く設計されているため、長時間使用しても腕が疲れにくくなっている。

［小売価格］5980円（税込）

［発売日］11月21日（金）

Xiaomi＝https://www.mi.com/global