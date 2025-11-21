セブン−イレブン・ジャパンは、登録者数425万人を誇る世界的に有名な VTuber（バーチャルYouTuberのこと）「宝鐘マリン」が監修したカップめん2種「シーフード豚骨ラーメン」「旨辛ラーメン」を、寿がきや食品製造のもと、セブン−イレブンなど限定で11月25日から全国のセブン−イレブンで順次発売する。

VTuber業界を超えて幅広い層に支持される宝鐘マリンと、愛知県発祥の人気食品メーカー・寿がきや食品による夢のコラボレーション。ファン必見の特別パッケージと本格的な味わいが融合した、“推し活”も“ラーメン欲”も満たす限定商品となっている。



「旨辛ラーメン」

今回のコラボレーションは、VTuber「宝鐘マリン」が慣れ親しんだ寿がきやのラーメン愛を語り続けてきたことから生まれ、愛知県にゆかりのある寿がきや食品との共同開発が実現した。疲れた日や自分へのご褒美タイムに、登録者数世界一の船長が届ける「罪悪感なしの背徳感」を楽しんでほしい考え。

「宝鐘マリン監修 シーフード豚骨ラーメン」は、ガーリックが香るまろやかな豚骨スープに、魚介の旨みをプラスした。なめらかな麺との一体感が心地よく、最後の一口まで飽きのこない味わいに仕上げている。

［小売価格］

宝鐘マリン監修 シーフード豚骨ラーメン：338円

宝鐘マリン監修 旨辛ラーメン：338円

（すべて税別）

［発売日］11月25日（火）〜順次

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp