セブン−イレブン、寿がきや食品製造のVTuber「宝鐘マリン」監修カップめん「シーフード豚骨ラーメン」「旨辛ラーメン」を発売
セブン−イレブン・ジャパンは、登録者数425万人を誇る世界的に有名な VTuber（バーチャルYouTuberのこと）「宝鐘マリン」が監修したカップめん2種「シーフード豚骨ラーメン」「旨辛ラーメン」を、寿がきや食品製造のもと、セブン−イレブンなど限定で11月25日から全国のセブン−イレブンで順次発売する。
VTuber業界を超えて幅広い層に支持される宝鐘マリンと、愛知県発祥の人気食品メーカー・寿がきや食品による夢のコラボレーション。ファン必見の特別パッケージと本格的な味わいが融合した、“推し活”も“ラーメン欲”も満たす限定商品となっている。
今回のコラボレーションは、VTuber「宝鐘マリン」が慣れ親しんだ寿がきやのラーメン愛を語り続けてきたことから生まれ、愛知県にゆかりのある寿がきや食品との共同開発が実現した。疲れた日や自分へのご褒美タイムに、登録者数世界一の船長が届ける「罪悪感なしの背徳感」を楽しんでほしい考え。
「宝鐘マリン監修 シーフード豚骨ラーメン」は、ガーリックが香るまろやかな豚骨スープに、魚介の旨みをプラスした。なめらかな麺との一体感が心地よく、最後の一口まで飽きのこない味わいに仕上げている。
［小売価格］
宝鐘マリン監修 シーフード豚骨ラーメン：338円
宝鐘マリン監修 旨辛ラーメン：338円
（すべて税別）
［発売日］11月25日（火）〜順次
セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp