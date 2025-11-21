紀ノ国屋「まとまる保冷バッグ」に新色6色を追加/軽さとコンパクトさが魅力の保冷収納エコバッグ

紀ノ国屋は、付属のゴムバンドで手軽にコンパクトにまとめられる「まとまる保冷バッグ」に新色6色を追加し、2025年11月29日から一部店舗で先行販売を開始する。紀ノ国屋公式オンラインストアでは、12月10日から販売を開始する。数量限定商品のため、在庫がなくなり次第販売を終了する。

【紀ノ国屋 まとまる保冷バッグ 商品概要】

価格:各1,595円(税込)

サイズ:約縦36cm×横51cm×マチ20cm

素材:ポリエステル

カラー:マットゴールド、デニムブルー、ホワイトシルバー、スペースブラック、パープルピンク、ブロンズ(全6色)

まとまる保冷バッグ デニムブルー

〈2022年発売の人気エコバッグに新色追加〉

「まとまる保冷バッグ」は、買い物時の利便性とデザイン性を兼ね備えた保冷機能付きエコバッグとして、2022年の発売以来高い支持を得ている。

今回追加される新色は、マットゴールド、デニムブルー、ホワイトシルバー、スペースブラック、パープルピンク、ブロンズの6色。いずれもメタリック調の光沢や斜文織りの上品な質感を活かしたカラーだという。

紀ノ国屋「まとまる保冷バッグ」の新色6色

〈軽さとコンパクトさが魅力の保冷収納バッグ〉

バッグは、付属のゴムバンドでコンパクトにまとめることができ、かさばらないため持ち運びや収納に便利。軽量ながら見た目以上の収納力があるため、まとめ買いや大きな食材も安心して持ち運べる。

上部にはファスナーが付いているため、中身が飛び出す心配がなく、しっかり閉じることで保冷効果が高まり、食品の鮮度も保てる。

さらに、バッグの内側にはメッシュポケットが付属しており、保冷剤を入れることで効果的に鮮度を保つことが可能。ポイントカードや小物の収納にも便利で、さまざまな用途に対応できる機能的なデザインとした。紀ノ国屋は、日常のお買い物のほか、ちょっとした外出や旅行時のサブバッグとして使うのもおすすめだとしている。

軽量ながら見た目以上の収納力

■紀ノ国屋ホームページ