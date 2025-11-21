21日(金)は低気圧がオホーツク海に進み西高東低の気圧配置になる見込みです。北陸や東北の日本海側では急な強い雨が降りそうです。

21日午前9時の天気図です。低気圧がオホーツク海に進み、寒冷前線が北陸などを通過する見込みです。その後は西高東低、冬型の気圧配置になるでしょう。

21日は、北陸や東北の日本海側では雨や雪が降りやすい天気になるでしょう。東北では、−6度以下の寒気が上空約1500メートルにかかり雪が降りそうです。

21日以降の雨・雪と風の予想ですが、夕方から夜にかけては北陸や東北の日本海側では雨や雪が降るところもありそうです。

22日(土)は未明は雨や雪が残りそうですが、その後はやむ見込みです。

21日は、北陸や東北の日本海側ではすっきりしない天気になりそうです。

北陸では、前線の通過で急な強い雨やひょうに注意してください。東北では、標高の高いところでは雪が降る見込みです。

週明け24日(月)や25日(火)は、低気圧が発達しながら日本海からオホーツク海に進み、東日本の日本海側では荒れる天気になるおそれがあります。