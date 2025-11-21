今井翼、『レゴ』で“手作り”した英国“高級車”を披露「カッコいいー!!」「タイヤの質感もリアル」 一番好きなメーカーの車と明かす
俳優の今井翼（44）が20日、自身のインスタグラムを更新。趣味である『LEGO（レゴ）』ブロックを使い、英国“高級車”の精巧な作品を披露した。
【写真】「カッコいいー!!」「タイヤの質感もリアル」『レゴ』で“手作り”した英国車『アストンマーティン』披露の今井翼
今月18日の投稿で、『LEGO（レゴ）』ブロックで作った、赤と水色を基調とした2台の“F1マシン”を紹介していた今井。ファンからは「これもレゴなんですか!?」「すごい細かい」などと反響が寄せられていた。
この日「#Lego今井」のハッシュタグとともに紹介したのは、緑を基調とした英国のラグジュアリースポーツカーメーカー『アストンマーティン』のレーシングカーだ。「アストンマーチン完成!!一番好きなメーカー」とつづり紹介した作品は、細部まで忠実に再現されており、運転席にはレーサーも乗車している。
この驚異的な完成度のレゴ作品に対し、コメント欄には「カッコいいー!!」「タイヤの質感もリアル」「すごい！」「どんどんコレクション増えてますね」「次から次へとカッコ良いのが完成しますね」「器用だなー」など、その技術力とセンスを絶賛する声が多数寄せられている。
【写真】「カッコいいー!!」「タイヤの質感もリアル」『レゴ』で“手作り”した英国車『アストンマーティン』披露の今井翼
今月18日の投稿で、『LEGO（レゴ）』ブロックで作った、赤と水色を基調とした2台の“F1マシン”を紹介していた今井。ファンからは「これもレゴなんですか!?」「すごい細かい」などと反響が寄せられていた。
この日「#Lego今井」のハッシュタグとともに紹介したのは、緑を基調とした英国のラグジュアリースポーツカーメーカー『アストンマーティン』のレーシングカーだ。「アストンマーチン完成!!一番好きなメーカー」とつづり紹介した作品は、細部まで忠実に再現されており、運転席にはレーサーも乗車している。
この驚異的な完成度のレゴ作品に対し、コメント欄には「カッコいいー!!」「タイヤの質感もリアル」「すごい！」「どんどんコレクション増えてますね」「次から次へとカッコ良いのが完成しますね」「器用だなー」など、その技術力とセンスを絶賛する声が多数寄せられている。