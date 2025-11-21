エバラ食品工業は、11月30日に川崎フロンターレのホームスタジアムであるUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで行われる「エバラ食品エキサイトマッチ」（同社の冠試合）において、元祖ニュータンタンメン本舗が監修した「プチッとうどんプラス ニュータンタンメンうどん」を数量限定で発売する。

川崎フロンターレの「エバラ食品エキサイトマッチ」で販売するコラボレーション商品は、今年で3度目となる。昨年初めて発売した「プチッとうどんプラス ニュータンタンメンうどん」は、サポーターの皆さまをはじめ、元祖ニュータンタンメン本舗や同社のファンの人からも好評だったため、今年も発売に至った。

また、同コラボ商品は、11月30日10時から同社公式オンラインショップ（楽天市場店、Yahoo！ショッピング店）においても数量限定で販売する。

「プチッとうどんプラス ニュータンタンメンうどん」は、豚ガラ塩味をベースに、ニンニクのうまみと粗挽き唐辛子のパンチを効かせた、一度食べたらクセになる味わいとのこと。川崎のソウルフードとして知られる元祖ニュータンタンメン本舗の「ニュータンタンメン」の味を再現した（麺・具材は別途用意）。

同商品は、鍋に同品1個と水250ミリリットル、豚ひき肉とうどんを加えて煮込み、仕上げに溶き卵を入れて完成する。パッケージは、川崎フロンターレのクラブカラーである水色と黒を使用し、元祖ニュータンタンメン本舗、川崎フロンターレのそれぞれの公式マスコットをあしらった。さらに、調理例の写真には元祖ニュータンタンメン本舗のどんぶりを使用したこだわりのデザインを採用している。

［小売価格］550円（税込）

［発売日］11月30日（日）※なくなり次第終了

エバラ食品工業＝https://www.ebarafoods.com