「信じられない」「DFを完全に置き去りにした」バイエルン谷川萌々子の“３人抜き”衝撃弾に海外ファン熱狂！ 女子CLでパリSG撃破に貢献
鮮やかなドリブル突破だった。
現地11月20日、谷川萌々子が所属するバイエルンは、女子チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第４節でパリ・サンジェルマンと敵地で対戦。３−１で勝利を収めた。
快勝したゲームで先発した谷川は決勝点をマーク。１−１で迎えた34分、ボックス内でパスを受けると、キックフェイントで相手３人を一気に振り切り、右足を振り抜く。強烈な一撃をゴールニア上に突き刺した。
鮮やかな個人技からの得点に、SNS上では海外ファンから「信じられない」「素晴らしいゴール」「DFを完全に置き去りにした」「とんでもないな！」「名前を覚えたよ」「なんて選手だ」などの声があがっている。
バイエルンはこれで公式戦９連勝。谷川がフル出場し、好調のチームを支えた
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バイエルン谷川の相手3人を振り切るスーパーゴール！
