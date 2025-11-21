決勝点をマークした谷川。（C）Getty Images

　鮮やかなドリブル突破だった。

　現地11月20日、谷川萌々子が所属するバイエルンは、女子チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第４節でパリ・サンジェルマンと敵地で対戦。３−１で勝利を収めた。

　快勝したゲームで先発した谷川は決勝点をマーク。１−１で迎えた34分、ボックス内でパスを受けると、キックフェイントで相手３人を一気に振り切り、右足を振り抜く。強烈な一撃をゴールニア上に突き刺した。
 
　鮮やかな個人技からの得点に、SNS上では海外ファンから「信じられない」「素晴らしいゴール」「DFを完全に置き去りにした」「とんでもないな！」「名前を覚えたよ」「なんて選手だ」などの声があがっている。

　バイエルンはこれで公式戦９連勝。谷川がフル出場し、好調のチームを支えた

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】バイエルン谷川の相手3人を振り切るスーパーゴール！

 