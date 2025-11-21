三代目J SOUL BROTHERSの岩田剛典（36）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。小学生時代の学習環境について語った。

愛知県出身の岩田は、中学受験で慶応義塾普通部に入学、慶応義塾大学法学部政治学科を卒業した。小中時代の成績について、模試で愛知県1位を取ったことが明かされると、共演者からは驚きの声が。岩田は「全科目とかじゃないですけど、取ったことがあります」といい、「テレビを禁止されていた家だったので、ずっと勉強。勉強が仕事みたいな小学生時代を送ってた」と振り返った。

そして勉強時間を聞かれると「学校が終わってから5時間とかは普通に」と告白。「進学塾に3つぐらい通って。5時間の中でも移動して、例えば国語はここの塾、算数はこっちみたいにやってた」と明かし、両親が教育熱心だったという。

当時の心境について「嫌々っていうのもあったんですけど、強迫観念じゃないけど絶対やんなきゃっていうマインドになってた」と回想。「マシーン化してましたね、当時は」と語ったが、得意科目は「僕は体育が得意でした」という岩田に、「ハライチ」岩井勇気は「そんな人に、体育まで取られちゃったらたまらない」と笑いを誘っていた。