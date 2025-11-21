高嶋ちさ子、ダウン症の姉と紅葉旅行へ！ 「いきなり京女になった！」「ちさ子さんの声が優しい」
バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんは11月20日、自身のInstagramを更新。姉でダウン症の未知子さんと旅行に行ったようです。
【動画】姉・未知子さんのかわいらしい姿
コメントでは、「ちさ子さんの声が優しい」「みっちゃんファンです 楽しみですね」「みっちゃん、京都弁カワイイです」「いきなり京女になった！！」「みっちゃん思いのちさ子さん」「素敵ですねー」「みっちゃんとネロちゃん可愛すぎる」「恥ずかしそに話すみっちゃん それをフォローする妹ちゃん ほんとに微笑ましく何回も見てしまいました」などの温かい声が多数寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「みっちゃん思いのちさ子さん」「紅葉なのでみっちゃん連れて旅行に来ました」と報告した高嶋さん。動画2本と写真を1枚載せています。動画の1本目はかわいい犬と共に映る未知子さんの姿で、12月のイベントの告知をしています。写真では赤く染まった美しい紅葉を披露しました。
「即、高嶋家LINEを通じてみっちゃんに猛抗議」10月12日には家族のグループLINEから未知子さんが怒って退会したエピソードを披露した高嶋さん。「先日インスタのコメント欄で、見落とせない文章発見 即、高嶋家LINEを通じてみっちゃんに猛抗議 みっちゃん既読無視」と一連の流れを説明しています。一体何があったのでしょう。詳しくは高嶋さんの投稿をチェックしてみてくださいね。
