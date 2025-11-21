バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんは11月20日、自身のInstagramを更新。旅行に行った際のプライベートショットを公開しました。（サムネイル画像出典：高嶋ちさ子さん公式Instagramより）

バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんは11月20日、自身のInstagramを更新。姉でダウン症の未知子さんと旅行に行ったようです。

「みっちゃん思いのちさ子さん」

「紅葉なのでみっちゃん連れて旅行に来ました」と報告した高嶋さん。動画2本と写真を1枚載せています。動画の1本目はかわいい犬と共に映る未知子さんの姿で、12月のイベントの告知をしています。写真では赤く染まった美しい紅葉を披露しました。

コメントでは、「ちさ子さんの声が優しい」「みっちゃんファンです　 楽しみですね」「みっちゃん、京都弁カワイイです」「いきなり京女になった！！」「みっちゃん思いのちさ子さん」「素敵ですねー」「みっちゃんとネロちゃん可愛すぎる」「恥ずかしそに話すみっちゃん　それをフォローする妹ちゃん　ほんとに微笑ましく何回も見てしまいました」などの温かい声が多数寄せられています。

「即、高嶋家LINEを通じてみっちゃんに猛抗議」

10月12日には家族のグループLINEから未知子さんが怒って退会したエピソードを披露した高嶋さん。「先日インスタのコメント欄で、見落とせない文章発見　即、高嶋家LINEを通じてみっちゃんに猛抗議　みっちゃん既読無視」と一連の流れを説明しています。一体何があったのでしょう。詳しくは高嶋さんの投稿をチェックしてみてくださいね。
