「これは…彼女目線なのか…」佐久間大介、“夜のお散歩チル”ショットに反響！ 「ドキドキします…」
Snow Manの佐久間大介さんは11月20日、自身のInstagramを更新。夜に散歩する様子を公開しました。
【写真】佐久間大介の“夜のお散歩チル”ショット
コメントでは「おさんぽさっくんかわいい」「彼氏感満載すぎてしんどい」「これは…彼女目線なのか…笑笑笑笑」「スヌーピー男子めっちゃ好きです」「さっくんの私服コーデ大好き」「デートしてる雰囲気あってドキドキします…」「佐久間大介も道を歩くんですね....同じ人間だと実感して感動」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「おさんぽさっくんかわいい」佐久間さんは「親友と夜ご飯のあとに久々にお散歩した！」「昔から親友とのお散歩が好きで最高にチルでした (^^) 」とつづり、10枚の写真を投稿。ドリンクのカップを片手に持った佐久間さんが歩いている様子です。スヌーピーのTシャツにチェック柄のアウターをあわせ、ニット帽をかぶった私服のコーディネートがよく似合っています。撮影者の親友に気を許しているからか、自然体な魅力があふれていますね。
「佐久間くんの私服は我らの至福」Instagramでたびたび私服を公開している佐久間さん。11日には「クリームっぽい色好き (^^)」とつづり、白とベージュのツートンカラーのアウターを着こなした姿を披露しました。ファンからは「佐久間くんの私服は我らの至福」「私服すらもイケメンすぎて」「下アングルでもこのビジュ！？」などのコメントが寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
