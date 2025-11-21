ホンダ「2ドア インテグラ」世界初公開！ まさかの“オープン＆6速MT”仕様がスゴすぎる！ 市販化は？ 中国・広州ショーでサプライズ展示

ホンダ「2ドアインテグラ」世界初公開！ まさかに“オープン”仕様がスゴすぎる！

ホンダは2025年11月21日より開幕した「広州モーターショー2025」にて、中国仕様の「インテグラ」のタルガトップモデルを公開しました。

いったいどのようなクルマなのでしょうか。

ホンダはインテグラの2ドアタルガトップモデルを公開（撮影：加藤博人）

【画像】超カッコイイ！ 新「インテグラクーペ!?」を画像で見る（30枚以上）

ホンダ インテグラは1985年に「クイントインテグラ」として登場しました。

スポーティさを売りにした設計は人気を呼び、当時誕生したばかりのホンダの高級車ブランド「アキュラ」から投入されたアメリカ市場でも話題に。

1993年登場の3代目モデルではB18C型1.8リッター直列4気筒VTECエンジンを搭載した「タイプR」を設定、一般ユーザーだけでなく、耐久レースやジムカーナといった競技でも人気を博しました。

ですが、インテグラは4代目をもって2007年に生産終了、その22年間にも及ぶ歴史に一旦幕を下ろしました。

熱狂的なファンを多く集めるインテグラですが、2021年には14年ぶりの復活を果たします。

まず発表されたのは11代目シビックに対する姉妹車としての「ホンダ インテグラ」で、これは中国で生産・販売されるモデルです。

その後、程なくしてアメリカではアキュラブランドから投入される「アキュラ インテグラ」が発表。

プラットフォームこそシビックと共用ですが、ボディはインテグラ専用となっている独自モデルとなります。

中国向けインテグラは広州汽車との合弁会社「広汽ホンダ」が製造・販売を担当します。

もう一方の合弁会社である「東風ホンダ」のシビックに対する姉妹車としてインテグラは展開されており、基本的には同じボディを共用しつつ、細かな外装の違いなどで差別化を図っています。

トヨタやホンダなど中国に複数の合弁会社を持っている自動車メーカーは、それぞれの会社で別のデザインと車名を与え、同じ車を姉妹車の関係でリリースすることが一般的です。

広汽ホンダのインテグラはデザインが少し異なるだけでなく、中国仕様のシビックにはない6速MTモデルを用意するなど、スポーティーさを全面に押し出しています。

そんな中、2025年11月21日より開幕した広州モーターショー2025にて、ホンダはインテグラの2ドアタルガトップモデルを公開しました。

ベースはインテグラの5ドアハッチバックモデルで、リアの造形はそのままにドアの枚数を2枚に減らしています。

また、ルーフはタルガトップ化されており、残された後部座席の上部を覆っています。

フロントリップやディフューザー、スポイラーといったエアロパーツは装着されていませんが、ホイールはホワイトに仕上げたスポーティな10本スポークのものを装着、そしてサイドミラーを赤く仕上げるなど、ホンダのスポーツカーらしい雰囲気をまとっています。

中国ではハイパフォーマンスモデル「タイプR」がシビックのみに設定されていることもあり、このようなカスタムはインテグラに新たな可能性を感じさせます。

インテリアも市販モデルと大きな違いはありませんが、ダッシュボードのパネルやドアのアームレストが赤色になっており、ここでもスポーティな雰囲気を醸し出しています。

インテグラのタルガトップ仕様を市販する予定はないとのことですが、中国のモーターショーではこういったワンオフのカスタムカーを製作し、来場者の注目を集める風潮があります。

最近ではセダンをこういったオープンカーに仕上げたものも少なくありません。

インテグラの市販モデルは1.5リッターターボの「240 TURBO」モデルが12.99-16.19万元（約266.9-332.6万円）、1.5リッターハイブリッドの「e：HEV」モデルが13.99-17.09万元（約287.4-351.1万円）で販売されています。

4ドアセダンと5ドアハッチバックがそれぞれ選べるほか、ターボモデルでは6速MTモデルも用意していることから、若年層がターゲットのスポーティな車種として展開されています。