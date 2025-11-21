金持ちなのに「高価なものは買えない」と言う義母はケチ ？ 孫の誕生日プレゼント事情【ママリ】

誕生日プレゼントは自転車がいいと伝えたら…

私の心が狭いんでしょうか？😂

批判はお控えください🙇



もうすぐ上の子が5歳の誕生日です。

義母に、誕生日プレゼントは何が欲しい？と旦那がLINEで聞かれ、娘は自転車を欲しがっているので、旦那が自転車と答えました。



すると、

『じゃあ〇〇くん（4歳下の弟）も乗れるようなものにしてね。高価なものは買ってあげられないから。』

と返信がありました。

義実家はいくつかアパートなどを貸していて、把握しているだけで結構な資産があります😂😂

あまりお金に余裕がないとかなら全然モヤっとしないのですが、ある程度お金持ちなことを知っているのでモヤモヤ..



そもそも娘はピンクとかプリンセスとかが大好きなのも知っているし、弟と兼用できるようなデザインは絶対に嫌がる🙃

1-2万くらいのものだし、普段から色々買ってもらってるわけでもなく、今マイホーム建築中ですが援助なども何もありません。



年に一回の誕生日くらい好きなの買ってあげてもよくない？！って気持ちです。笑



基本的に義母義父は優しいので好きなのですが、

今回はちょっとケチじゃない！？と思ってしまいました😂



めんどくさいから自転車は私が買ってあげようと思います🚴ww



お金に余裕がある義母…。予想もしない発言に、思わず「ケチだな」と感じてしまったという投稿者さん。上の子の誕生日プレゼントに何がほしいか聞かれたため、「自転車がほしい」と義母にLINEをしたところ、その返事にモヤモヤしたそうです。義母は資産がたくさんあり、お金も持っているはずなのに、今回のことでケチだと感じてしまったそうです。

姉弟でおさがりができれば、それは助かりますよね。ですが、誕生日ぐらい、「好きなものを買ってあげたい」という投稿者さんの親心も理解ができます。



経済的に余裕のある義母から、「高いものは買えない」と言われたことにも、投稿者さんは疑問を抱いた様子。お金があっても、どこにお金をかけるのか…というのは、人それぞれです。義母には義母の生活がありますから、期待しないことがいちばんのようにも思えますね。

義母の発言にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

買ってもらえるだけめちゃくちゃいいなあと思います🥺✨️笑



でもお金があると私もそう思うのかもしれません。お金がないと分かっているので、（お願いだから自分の老後は自分でどうにかしてね…？！）って感じです。

自分たちの老後資金をどうにかしてもらえれば、もうそれだけでいいです。



自転車って小さなうちはすぐにサイズアウトしてしまうのと、あまり回数も乗らないで次の自転車になりがちだからの義母の言い方なのかな？って思いました😅



私自身も上に兄がいて(4歳上)小学校4年から私の好きな色の自転車で、その前は兄のお下がり(黒)を数回乗った程度です💦



あまり乗るか分からないのが自転車なんですよね🥹

「買ってもらえるだけいい」という意見のほか、子どもが小さいうちは、「自転車はすぐ乗れなくなるから言っているのでは」という意見もありました。



子どもの成長スピードは早いですし、一気に背が伸びる子もいます。買ったはいいものの、うまく乗れなくてイヤになるというパターンもありますね。



お金に関する価値観は人それぞれです。資産があるように見えても、維持費や税金などで大変な場合もありますね。また、子どもにとって、教育上の観点などから、高額なプレゼントを与えることに対して、慎重になる人もいます。



「ケチ」というのは、ウラを返せば、将来のことを考えて節約や貯金をしている場合や、ムダ遣いを控えている…などと考えることもできますね。義母に対してモヤモヤする気持ちがあるのであれば、お金に対する価値観について、何かの機会に話をしてみることもいいかもしれませんね。

