【マキアート 舞踏会の休止符Ver.】 受注期間：11月21日～2026年2月12日 2026年8月 発売予定 価格：28,930円

Wonderful Worksは、フィギュア「マキアート 舞踏会の休止符Ver.」を2026年8月に発売する。受注期間は2026年2月12日まで。価格は28,930円。

本製品は、スマホゲーム「ドールズフロントライン2：エクシリウム」より、マキアートがスキン「舞踏会の休止符」を纏った姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

素材感を塗り分けた特徴的なスナイパーライフルを小脇に抱え、ふわりと靡くロングヘア―に裾を摘まんだイブニングドレスの造型、引き締まったショートパンツからすらりと伸びた脚線美はタイツの質感も合わせて再現しており、前作からカジュアルに動きやすくリデザインされた「舞踏会の休止符」の姿を立体化している。

仕様：塗装済みスケールフィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約250mm

(C) SUNBORN All Rights Reserved.

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。