日本ハムからドラフト１位指名を受けた明大・大川慈英（じぇい）投手が２１日、都内で仮契約を結んだ。最速１５５キロを誇る右腕は「こいつが投げたら大丈夫だとファンの方や首脳陣の方に思ってもらえる投手を目指したい」と力を込めた。

明大の守護神として今秋は９試合に登板し、失点はわずか１、防御率０・７５で同校では１９９６年秋以来となる全勝Ｖに大きく貢献した。「すごく成長させてもらった。野球だけではなく、私生活や立ち振る舞いも成長できた」と飛躍の４年間を振り返った。

憧れの人物は、アニメ「機動戦士ガンダム」シリーズに登場する「シャア・アズナブル」だ。同キャラクターは初代ガンダムの主人公、アムロ・レイの最大のライバルで赤いモビルスーツを身にまとっていることから「赤い彗星（すいせい）」の異名をとった。大川は「最後まで主人公になれないところというか。正直自分も、今の野球人生では主人公ではないなというところを感じているので、自分と似ている」と控えめに話すと、「もし主人公ではなくても、泥臭くカリスマ性を持てるような人になりたい」と将来を描いた。

山本一徳担当スカウトも「最大の魅力は常時１５０キロを超える快速球。特に真っすぐのクオリティが非常に高い」とほれ込んでいる様子。１年目から活躍し、北の大地で輝く「青い彗星（すいせい）」になる。

◆大川 慈英（おおかわ・じぇい）２００３年１０月２８日、神奈川・平塚市生まれ。２２歳。なでしこ小３年から平塚リトルで野球を始め、浜岳中では湘南ボーイズで東日本報知オールスター神奈川県選抜入り。常総学院では３年時にセンバツ出場。明大では２年秋にリーグ戦初登板。リーグ戦通算３４試合に登板し、４勝１敗、防御率２・９１。弟の慧（けい）は東海大１年。１８０センチ、７５キロ。右投左打。