65歳以上の平均貯蓄は2414万円。生活に不安がないにもかかわらず、なぜ彼らは“あえて”働くのでしょうか。その動機は、もはや「年金の補填」や「居場所のなさ」といった、従来のイメージとは異なるようです。丸山法子氏の著書『定年を意識したら読む本 定年のトリセツ』（ごきげんビジネス出版）より、シニア世代が実践している新しい働き方とその目的についてみていきましょう。

65歳以上の貯金額「平均約2400万円」だが…老後も働く人が多いワケ

実際いいお年の方々は、どのくらい貯金しているんでしょうか。気になりますよね。

総務省の2022年家計調査報告（貯蓄の状況）の結果では、世帯主が65歳以上の世帯における貯蓄金額の平均値は2414万円。中央値は1677万円でした。貯蓄額が2500万円を超える世帯の割合は、全体の3.2％とおよそ3分の1を占め、300万円未満の世帯が全体の14.4％を占めているとあります。

サラリーマン生活を終え、退職金などまとまった資産を得て、そのまま貯金しているのかもしれませんし、親からの相続があったからかもしれません。こうした背景もあるのか、実はいま「生活費はもうほぼ準備できていて、心配ないよという人が意外に多くいる」ことがわかっています（内閣府の調査によると、経済的な暮らし向きについて心配がないと感じている65歳以上の人は68.5％いる）。

傍目から見ると、生活費に困ってないんじゃない？と思ってしまいそうです。それなのに働いているのはなぜでしょうか。

それは、まさにお金以外に得られるものがあるからです。人口減少による働き手不足だから働こうよ、という政府の声かけに乗っかったわけではなく、自宅に居場所がなくて、とりあえず外に出る、という悲哀でもなく、自分自身のために自ら担い手になろうとする人たち。新しい働き方の先駆者です。

ここでは、かっこいいおとなが選ぶ新しい働き方について、3つご紹介していきますね。

1．現役時代のノウハウが生かせる「地域活動」

いまアツいのが地域活動の担い手になる選択です。地域活動とは、自宅を中心にした生活圏域の住民同士の交流や助け合い活動のことです。

一般に、子どもと高齢者の生活範囲は自宅を拠点に半径数キロ。サンダル履いてコンビニやカフェへ歩く、公共交通機関で行ける無理ない範囲で図書館やショッピングするなど、身近な範囲で生活が完結するようになります。

顔見知りが増えたり、挨拶する間柄になったりすると、やがてその範囲にある気掛かりに触れることが増えます。いままで目に留まらなかった些細なこと、足もとのことが耳に入り、なんとか問題解決できたらいいなとか、日々の掃除や片付け、メンテナンスができればいいのにとか、時間があるからちょっとやっておこうかと、自ら動こうとする「地域活動」の担い手という方法です。

こういう人のことを「地域ボランティア」と呼び、自治会町内会、地区社会福祉協議会、自主防災会といった地域団体の役員をしたり、民生児童委員や調停委員、保護司といった公共の福祉に従事したり、フラダンスサークルの事務局や子ども会のお世話などがあります。

やってみると意外におもしろさがあり、必要な役目だと気づくことが多いもの。しかも、そういった地域団体も運営の透明性や新しい方法へのアップデートが求められていて、現役時代に皆さんがやってきた仕事のノウハウ、業務改善、生産性向上の方法が大変生かされる場面でもあります。

昨今、行政は地域で自主的に運営をしてもらいたいと考えていて、一定程度の補助金を渡すからうまく使ってねといっています。

そのためには整理された組織にしてガバナンスが必要ですが、たとえば従来からある80代の地域の名士が長として君臨している高齢者だけの団体だとそれが担えず、結局地域の衰退になってしまうことも少なくありません。組織で敏腕をふるってきた経験が地域で発揮でき、多くの人に喜ばれます。

2．次世代を想い社会課題を解決する「教育、街づくり」

未来を応援するために次世代を支える方法。日本が戦後から立ち上がり、右肩上がりの人口ボーナス期に成功体験を思いっきり味わった昭和世代が、ちょうどいま定年を迎えています。

若い世代を見ていて「かわいそうに」と思うことはありませんか。昔はこんなに暑くはなかったのに、昔はこんなに繊細な子育てではなく転がしておけば育ったのに、次々新しくて便利でおもしろいことが現れてみんなこぞってそれを楽しめたのに、水道や電気、道路や橋などインフラが劣化し、見るからにゴーストタウンになっていく風景を見ていると、未来の街や子どもたちに手渡せる社会をつくらなければ、というのはいまのおとながつくづく感じていることではないでしょうか。

これを思うだけでなく行動に移す働き方です。学びたいだけ学べる教育や、のびのび暮らせる安全な街、ひとり親や共働き家庭のちょっとした食や見守りの支援、ともに笑い合い助け合えるような住宅づくり。文化施設の整備、商店街の活性化、街の商店の活用など、数え上げると際限なくあります。

こうした、未来を生きる人たちのために、いまを生きる人たちが全力でサポートする、知恵をしぼることは、日本だけでなく世界中で求められています。人生後半期の時間をただ楽しみだけに消費するのではなく、自分の寿命が尽きたあとを幸せにするために生きるのは、シンプルにかっこいいと思うのです。

3．自己実現が「シニア世代のお手本」になることも

そして、自己実現のためにやっていたらシニア世代のお手本になる方法。

ある男性から聞いた話です。「実は子どものころからしたいことがあった。けれど長男だから、結婚したから、という理由で見ないふりをしてきた。30代・40代という責任世代を生きるのに自己犠牲を続けてきた。ひと通りの役割を終え、やっと自分の思うとおりに生きられる準備ができた」と言います。

昨今こういう人たちが何十年越しに「子どものころの夢を叶える」という生き方をしています。ここでも年齢は考えないでいてほしい。ただの数字、ただの背番号。もう還暦だから、年寄りだから、できないと判断するのは昔話です。

写真家を自称する人、ダンスをはじめる人、油絵をはじめる人、英語留学に出る人、ケーキ屋さんをはじめる人、バックパッカーをしながら世界を歩く人、いろいろいます。そういう姿はかっこいい。何十年もあたためてきたしたいことをしているのですから、最高の笑顔。たしかに、膝が、腰が、目がと、不具合もあるでしょう。更年期で汗がダラダラする人もいますが、それが何か関係ありますかと言わんばかりの熱量で、自分を楽しんでいます。

もしかしたら、これまであまりスポットライトが当たらなかったレアな存在かもしれませんが、実は身近なところで、こんな生き方できたらいいなと思えるスーパー高齢者が増えているのも、この世代ならではです。

働くというより、生き方。思いっきりかっこいい生き方を見せびらかしましょう。20代の人たちが「長生きなんてしなくていい」なんて言っているのを「年を取るのっていいな」と憧れのため息まじりで言わせたいですよね。

◆ここまでのまとめ◆

●まとまった資産をもっている人が定年後も働くのには理由がある

●社会にいい影響を与える姿を見せる「新しい働き方」はかっこいい

丸山 法子

株式会社Rensa 取締役／福祉事業部 リエゾン地域福祉研究所 代表

※本記事は『定年を意識したら読む本 定年のトリセツ』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。