◇WBC世界バンタム級王座決定戦 同級1位・那須川天心(帝拳)＜12回戦＞同級2位・井上拓真(大橋)（2025年11月24日 トヨタアリーナ東京）

「Prime Video Boxing 14」の公式会見が21日、都内のホテルで開かれ、WBC世界バンタム級王座決定戦で対決する同級1位の那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO）と前WBA王者で同級2位の井上拓真（29＝大橋、20勝5KO2敗）が出席した。

世界初挑戦まで3日となった那須川はグレーのトレーニングウエア姿で登場。コンディションについて問われると「本当によどみなく全てやってきたので、いつ何が起こってもいい状況にいます。ここまでしっかり追い込めた、稽古できたのも、ジムのみなさん、応援してくれたみなさん、対戦相手の拓真選手のおかげ。選手としても人としても成長した姿を見せられると思います」とコメント。「やれることをやってきたので、しっかり勝つだけ」と語り、「ベルトは意識してなかったけど、目の前で見ると自分の中でもワクワクといいいますか、たぎるものが生まれてきています」と意気込みを述べた。

キックボクシング42戦全勝の“神童”那須川はプロボクシング転向8戦目での世界挑戦。勝てば名門・帝拳ジム14人目の日本人世界王者で、バンタム級では元WBC王者・山中慎介以来2人目となる。

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の弟、拓真は過去にバンタム級でWBC暫定王座とWBA王座を獲得。現WBA王者・堤聖也（角海老宝石）に敗れて陥落した昨年10月以来、13カ月ぶりの再起戦で3度目の世界王座を狙う。

興行のもようはPrime Videoで24日午後5時から独占ライブ配信される。