俳優の妻夫木聡さん、吉岡里帆さん、成田凌さん、矢本悠馬さん、今田美桜さんが、「年末ジャンボ宝くじ」「年末ジャンボミニ」の発売記念イベントに登場しました。

【写真を見る】【妻夫木聡】「ジャンボきょうだい」新CMで「Adoさんにみんなで謝りにいかないと」成田凌は「我ながらいい」





5人はジャンボ宝くじのCMキャラクターである「ジャンボきょうだい」としてCMに出演。今回の新CMではアーティストのAdoさんとのコラボが行われ、『「年末ジャンボ交響曲」篇』では、Adoさんに扮する成田さんとともにジャンボ兄弟がパフォーマンスを披露しています。





CMを見て成田さんは、‟我ながらいいなと思います”と胸を張ると、妻夫木さんは、‟一回Adoさんにみんなで謝りに行った方いいかも。何か分からないけど申し訳なさがあります”と少し不安げな表情。





吉岡さんも、‟本当に誤解する人が出るかもしれない”と心配の声を漏らすと、成田さんは、‟勝手にやってるわけではないです。この時は子どもたちが観たら本当に騙されるように頑張ろうと思ってやりました。衣装合わせに言ったら、長い髪の毛のカツラが置いてあったんです。振りも気持ちを込めて勉強しました”とアピール。









矢本さんも、‟最初に映ったの時の、はにかんでいる「実は俺でした」っていう表情がいい”と成田さんの演技を絶賛しました。









また、今年もあと一か月になり、今年の漢字を聞かれた今田さんは「走」と回答。



朝ドラのヒロインと世界陸上のアンバサダーとして活躍した今田さんは、‟朝ドラの「あんぱん」では凄く足が速い役で沢山走りましたし、世界陸上のアシスタントはやらせてもらって凄い瞬間をたくさん見れたので今年はこれ一択”と明かしました。









そんな今田さんをCMさながら姉のように見ていた吉岡さんは、‟走っていた。偉かった”と妹の活躍を喜びました。









さらにイベントでは「2025年ベストオブジャンボ兄弟」を決めることになると、妻夫木さんは、‟やっぱり美桜ちゃんじゃないですかね。どこか「きょうだい」の気分になって頑張れって気持ちになりました”と即答しました。









続けて、「きょうだいの頑張っている姿を見るときょうだいとして応援したくなりますか？」と尋ねられると吉岡さんは‟褒められていると嬉しくて、誇らしい気持ちになる”と語り、「ジャンボきょうだい」の絆の強さを感じさせました。









【担当：芸能情報ステーション】