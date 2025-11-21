MLB公式SNSは21日、山本由伸投手の2025年の功績を「MLB2年目は素晴らしいものだった」とたたえシーズンを振り返りました。

今季は初めてオールスター・ゲームに選出された山本投手。ドジャースでの登板の日程を理由にマウンドには上がりませんでしたが、大谷翔平選手らと共に楽しみました。

レギュラーシーズンでは唯一先発ローテーションを守り切り、30試合に先発し12勝8敗、201奪三振、防御率2.49を記録。9月7日のオリオールズ戦では、9回2アウトまでヒットを許さず。打者27人に対し10個の三振を奪い、ノーヒットノーランまであと1人としましたが、ジャクソン・ホリデー選手にホームランを浴びて降板。救援陣がリードを守り切れず、勝ち星はつきませんでした。2025年はMLB全体で20年ぶりにノーヒットノーランが記録されない珍しい年となり、山本投手の記録が最も惜しいものとなりました。

これらの功績もあり、ナ・リーグのサイ・ヤング賞ファイナリスト入りし、最終3位という成績を残しました。

そして、迎えたポストシーズン。MLB公式は「レギュラーシーズンの成功をポストシーズンに持ち込んだ」と絶賛。ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦とワールドシリーズ第2戦で完投勝利。ワールドシリーズ3戦3勝。第6戦で96球を投げ、中0日の最終戦で試合を締めたことをたたえました。

最後にワールドシリーズMVPのトロフィーを持つ山本投手の画像で、締めました。