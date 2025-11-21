ABC-MART×ズートピア2♡公開記念の限定シューズが12/5発売開始！

ABC-MARTから、映画『ズートピア2』の公開を記念したスペシャルなコレクションシューズが12月5日（金）より登場します。ジュディとニックをモチーフにした2種類のモデルは、キャラクターの魅力をさりげなく纏えるデザインがポイント。ふわっと揺れるファーやチャームが足もとにときめきを添え、特別なプリントを施したインソールも心くすぐる仕上がりです。スペシャルボックスに包まれた限定モデルは、この冬の新たな一歩を後押ししてくれるはず♡

ジュディ＆ニックの限定モデルが登場



映画『ズートピア2』の公開に合わせ、ABC-MARTから発売される限定シューズは、勇敢なジュディとクールなニックをイメージした2種のラインナップ。

ジュディーモデルはベルト部分にジュディの型押しをデザインし、ニックモデルはシュータンにニックの型押しを施した特別仕様。

どちらもふわりと揺れるファーとチャームがアクセントで、さりげない“前に進む力”を感じられる一足に仕上げられています。

ズートピア2×GLOBAL WORK♡親子で楽しめる限定スウェット＆トート発売

【商品名・価格・サイズ】



ジュディー･ポップス モデル



価格：7,700円（税込）

サイズ：S（22.5～23.0㎝）、M（23.5㎝）、L（24.0㎝）、XL（24.5～25.0㎝）

ニック・ワイルド モデル



価格：7,700円（税込）

サイズ：S（22.5～23.0㎝）、M（23.5㎝）、L（24.0㎝）、XL（24.5～25.0㎝）

取り外し可能ファーと特別ボックスに注目



本コレクションでは、シューズにあしらわれたファーやチャームを取り外せる仕様となっており、その日の気分やコーデに合わせてアレンジが可能。

さらに、ジュディとニックが描かれたスペシャルシューズボックスが付属し、開けた瞬間からズートピアの世界観を楽しめます。

ABC-MART一部店舗と公式オンラインストアにて12月5日午前10時から販売がスタートするため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪

冬の一歩を彩る特別な限定シューズをチェックして♡



映画ファンはもちろん、日々のスタイルに少しの冒険心を添えたい人にもぴったりのABC-MART×『ズートピア2』コレクション。

ジュディとニックの型押しデザインやふわふわのファー、心が弾むスペシャルボックスなど、限定ならではの魅力が詰まっています。

自分らしい一歩を踏み出したくなる特別な一足とともに、冬のコーデをもっと楽しく彩ってみてください♡