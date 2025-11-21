高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

＜恋をするのに年齢は関係ない＞『ばけばけ』次週。北香那演じる知事の娘が登場。「私のライバルなのかしら？」とトキに…

第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」で家族公認のもと、ヘブン（トミー・バストウさん）の女中として働き始めたトキ。

しかし錦織（吉沢亮さん）が巻き起こした誤解もあり、ヘブンから「クビ！」と告げられるなど、大騒動の一週間となりました。

＊以下第8週のネタバレを含みます。

第8週振り返り

ヘブンからクビを宣告されたトキ。松野家と雨清水家の両家を支えるためにも職を失うわけにはいかず、クビ撤回を求めて奔走します。

そんな中、トキに「ビア」という謎の品を買ってくるように頼んだヘブン。半ば諦めかけたところで錦織が「山橋薬舗で買える」と助言したことで、山橋才路（柄本時生さん）経由で、ようやく「ビア」を手に入れることに成功。



（『ばけばけ』／(c)NHK）

それからヘブンのもとに「ビア」を届けたトキはなんとかクビの危機を回避。ヘブンから教わったスキップを勘右衛門（小日向文世さん）らと練習するうちに、ヘブンとの接し方も少しずつわかってきて、トキの心にはわずかな余裕が生まれます。

しかし仕事の最中、無自覚の行動でヘブンを怒らせてしまい、またしてもクビの影がちらつくことに…。

少しずつヘブンとの距離が縮んでいく

そこで女中としての振る舞いだけでなく、武家の娘として身につけていた生け花や茶の湯など、これまでの経験を活かしながらヘブンの信頼を取り戻そうと考えたトキ。

かつての師であるタエ（北川景子さん）を訪ね、稽古の再開を願い出つつ、ヘブンの仕事の邪魔にならないよう気を配るようになるなど、徐々に成長が。

一方で、ヘブンに習ったスキップを密かに練習していた錦織でしたが、生徒たちや弟の丈（杉田雷麟さん）、さらにはヘブン本人にまで見つかってしまいます。

スキップの発祥についての何気ない会話から、「ヘブンの出自がアメリカではないのでは？」という疑問が浮かんだ結果、錦織、トキ、生徒たちによる“ヘブンをもっと知るための大クイズ大会”が開催されることに。



（『ばけばけ』／(c)NHK）

クイズを通じて意外な一面が明かされるなど、トキと周囲の人々は、ヘブンとの距離を少しずつ縮めていくのでした。

おトキのスキップ習得は間違いない？

距離を縮めるため、結果として”スキップ”の習得に取り組むことになったヘブンの周囲の人々。ほぼほぼそれだけの話題で一話が費やされるなど、まさに「スキップ祭り」の様相を呈した一週間でもありました。

トキに際しては、まったくスキップができている気配がないまま放送を終えた第8週でしたが、この先の習得が予見される「ある場所」を見つけた、めざとい視聴者の方々が。

ちなみにその場面とは…まさかのオープニングでした！

実際に視聴者からは「ばげばけオープニングの最後の写真、もしかして…スキップしてる？」「オープニングはおトキちゃんのスキップ未来予想図？ 景色は松江なので、なんとか松江滞在中にスキップができるようになりますように」といった書き込みも。



（『ばけばけ』／(c)NHK）

あらためて川島小鳥さん撮影のポスターを見ても、確かにスキップらしき様子で松江城の宇賀橋を進んでいる様子がうかがえます。

二人を待ち受ける未来を描いたであろうオープニング。この先のおトキちゃんのスキップ習得は間違いない（？）のかもしれません。

ーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。

ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。