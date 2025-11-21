数あるがん検診の中でも、早期発見に繋がりやすい内視鏡での大腸がん検診。痛そう、恥ずかしい……と気後れしがちな内視鏡検査こそが、あなたの命を救うかもしれません（イラスト：末続あけみ 取材・文・構成：菊池亜希子）

検査は主に「便潜血検査」と「内視鏡検査」

日本人の2人に1人が一生に一度はがんになる時代。なかでも大腸がんと診断される人は男女ともに年々増え続け、現在、女性では乳がんに次いで2位、死亡者数は1位です。

「その要因は明らかではありませんが、食生活の欧米化が関係していると考えられます。50代から患者数が増えるのも特徴で、『婦人公論』世代が注意しなければならないがんの一つでしょう。とはいえ大腸がんは、早期に発見すれば高い確率で治癒できるのです」と、消化器内科医の近藤慎太郎先生は話します。

「多くのがんは無症状のまま進行するので、症状のない時期にいかに早く発見し、治療を開始できるかがカギです。大腸がんの5年生存率は、ステージIなら90％以上と高く、ステージIIで約85％、ステージIIIでも70％以上と、比較的、悪性度の低いがんと言われます。ところが、ステージIVではいっきに20％未満に下がってしまう。ですから、早期に見つける意義が大きく、検診が非常に有効ながんなのです」（近藤先生。以下同）

検査は主に「便潜血検査」と「内視鏡検査」の2種類。馴染み深いのは前者でしょう。

「大腸内にがんやポリープがあると、便が通過する際に出血が起こりやすくなります。それを確かめるのが便潜血検査。がんやポリープの有無でなく、出血を見つけるに過ぎないので、ときに検査をすり抜けてしまうことも。1回の便潜血検査で大腸がんを発見できる可能性は3〜5割ほどです。2〜3回繰り返すと約8割に上がりますが、ポリープの発見に関しては1〜2割にとどまります」

大腸の内部を直接観察できる内視鏡検査

一方、「内視鏡検査の精度は格段に高い」と近藤先生。

「大腸は、胃や食道と同様に筒状で中が空洞のため、カメラを入れて直接、内部の様子を観察することができます。だからこそ、自覚症状のまったくない小さながんやポリープも発見でき、かつ、小さいものならその場で切除して治療を終えることも可能なのです」

自治体や企業が健康診断で行う大腸がん検診では、手軽さとコストの面から、まず便潜血検査を2回行い、どちらか一方でも陽性になった場合、精密検査（大腸内視鏡検査）へ進むのが一般的。

「たしかに便潜血検査を毎年受けることで、大腸がんによる死亡率が下がることは証明されています。しかし、すり抜ける可能性はやはり否めないのです。ですから、50歳を超えたら、一度は大腸内視鏡検査を受けてほしいですね」

内視鏡の精度や技術も日進月歩で向上しているそう。

「波長の違う特殊な光を当てることで粘膜の異変を浮かび上がらせ、肉眼では捉えにくい小さな異常も目にとまりやすくなりました。さらに近年は、AI搭載の内視鏡も登場。AIは画像全体を素早く識別・判断するので、見逃しが激減します。内視鏡検査は検査医の力量に左右される面も大きいため、AIの普及はその差を埋めてくれると期待しています」

ちなみに、大腸ポリープはがんに関係あるのでしょうか。

「大腸がんは、正常粘膜から直接発生する場合と、まずポリープができて徐々に悪性度が高くなってがん化する場合があり、後者のほうが多いと言われています。実際、米国では大腸ポリープをすべて切除することで大腸がん患者数が9割近く減少したとの臨床報告もあるのです。内視鏡検査でポリープを見つけて切除すれば、その場でがんの芽を摘み取ったということ。これ以上ない予防です」

ちょっとした異変を見逃さないために

自覚症状のない早期がんの場合、自分で気づく手立てはないのでしょうか。

「トイレでは、便を観察する癖をつけましょう」と、近藤先生はアドバイスします。

「自身の排泄物は、体の中の状態を示す大切な情報です。便がいつもと違っていないかを日ごろから気にかけてください。血が混じっていませんか？ 細くなっていませんか？ がんやポリープができると大腸内が狭くなるため、便が細くなりがち。何か異変を感じたら定期健診を待たず、消化器内科で内視鏡検査を受けてください。病院選びに悩んだらホームページなどで確認し、大腸内視鏡の検査数が多い病院を候補にするとよいでしょう。この場合、ポリープ切除がなければ保険が適用され、1万円以内で検査できます」

内視鏡検査で何もなければ、次の検査は3〜5年後でよいとのこと。もし、いびつな形や大きめのポリープ、もしくは多数のポリープが見つかった場合は、必要な処置の後、定期的な再検査で変化がないかを見守ります。

「内視鏡検査は早期がんやポリープを見つけ出し、その場で治療もできる非常に優れた手段です。受けたことのない人はもちろん、昔、一度受けたものの、そのときの痛みや恐怖から長年遠ざかっている方にも前向きに考えてほしい。ここ十数年で大腸カメラは進化しました。性能はもちろん、カメラ自体も細くなり体への負担が軽減しています。がんの芽を摘む機会と捉えてぜひ受けてください」



