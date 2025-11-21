ガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）が、初のワールドツアーを来年2月に締める。所属事務所ソースミュージックは20日「LE SSERAFIMは来年1月31日〜2月1日、ソウル松坡区蚕室（ソンパク・チャムシル）室内体育館で『LESSERAFIM TOUR−EASY CRAZY HOT−ENCORE IN SEOUL』を披露する」と発表した。

今回のツアーは韓国でスタートし、日本、アジア、北米など、19都市で計29回の公演を行ってきた。埼玉の他に台北、香港、マニラ、シンガポール、ニューアーク、シカゴ、グランドプレーリー、イングルウッド、サンフランシスコ、シアトル、ラスベガス公演は売り切れとなった。

特に18日から2日間は東京ドームで初公演を行い、「SPAGHETTI（Member var．）」など、以前の都市では見られなかった特別なセットリストを披露した。ソースミュージックは「LE SSERAFIMは、ワールドツアーの最後を飾るソウルアンコールコンサートで、これまでのツアーを通じて培った経験とノウハウを集約した舞台を披露する予定」と伝えた。