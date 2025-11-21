最大賞金1,000万円！全ての賞がデビューにつながる「LINEマンガ」史上最大規模のマンガ賞「LINEマンガ webtoon大賞 2025」開催

LINE Digital Frontier株式会社は、電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/ において、本日11月21日（金）より、「LINEマンガ」史上最大規模のマンガ賞「LINEマンガ webtoon大賞 2025」を開催することを発表した。

■LINEマンガ webtoon大賞 2025の詳細は下記をチェック！

https://manga.line.me/lp/event/webtoontaisho2025

「LINEマンガ webtoon大賞 2025」はサービス史上最大規模となる最大賞金1,000万円ですべての賞がデビューにつながるマンガ賞となっている。オリジナルのwebtoon・横読みマンガを生み出す企画・制作・編集部門「LINEマンガ WEBTOON STUDIO」では、これまでもクリエイターの才能発掘、活動支援を目的にさまざまな取り組みを行なってきた。日本国内で制作されるwebtoon作品の中からも多くのヒット作が生まれている今、更に幅広いジャンルのwebtoon作品を生み出すために開催される。

最優秀賞には「LINEマンガ」のマンガ賞史上最高額となる賞金1,000万円のほか、「LINEマンガ」連載権および当社グループのグローバルサービスでの配信を確約。そのほか、受賞者全員に「LINEマンガ WEBTOON STUDIO」の担当編集が付き、デビューをサポートする。

さらに、協賛をする株式会社セルシスからは、スマホ・タブレット・パソコンで利用できるペイントアプリ「CLIP STUDIO PAINT（クリスタ）」も副賞として進呈。完成原稿部門にご投稿いただいた先着100名を対象にしたプレゼントキャンペーンも実施中される。

本マンガ賞では「LINEマンガ」オリジナル作品の作家陣から、『喧嘩独学』のストーリーを手がけるT.Jun氏、『女神降臨』のyaongyi氏、『四度目の夫』の明生チナミ氏、『クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-』の岩原裕二氏、『まぁるい彼女と残念な彼氏』の作画担当・丘邑やち代氏の5人が特別審査員として参加することが決定。賞に挑戦するクリエイターのへ向けた応援コメントを公開した。

■特別審査員 コメント

T.Jun氏 10年以上webtoonを描き続けてきて思うのは、「続けること」こそが最大の力だということです。今はまだ小さな一歩でも、その積み重ねがきっと誰かの心を動かす物語になります。情熱を持って描く皆さんの作品を楽しみにしています！

yaongyi氏 心から描いた物語は、必ず光を放ちます。読者の心を動かすのは、完璧な技術ではなく、作家自身の強い想いにあると思います。そんな想いがほとばしる情熱と個性が詰まった作品に出会えることを楽しみにしています。

明生チナミ氏 『四度目の夫』で初めてwebtoonを描いてみて、横モノクロマンガとはまったく違う表現の面白さにわくわくしました。スクロールや色の使い方など、webtoonには自由で新しい可能性がたくさんあります。皆さんもぜひ楽しみながら、自分だけの物語を描いていただけたらと思います。

岩原裕二氏 どんな作品が集まるのかとても楽しみです。ジャンルは問いません。アイデアやテーマ、何を描き何を伝えたいのか。そういった事が自然に頭に入ってくる、そんな作品を期待しています。

丘邑やち代先生 色々なご縁から、わたし自身今もマンガ家として活動しています。すこしでもこのマンガ賞に興味を引かれるものがあれば、ぜひご挑戦ください。どんな体験が次に繋がるかわかりません。力強い作品、華やかな作品、ほっとする作品、あなただから生み出せる作品に出会えたら嬉しいです。楽しみにしています。

■LINEマンガ webtoon大賞 2025 概要

詳細URL：https://manga.line.me/lp/event/webtoontaisho2025応募期間：2025年11月21日（金）～2026年2月15日（日）23：59

＜応募要項＞応募条件は“webtoon”であることのみオールジャンルOK/モノクロOK（カラー推奨）※完成原稿部門の場合、40コマ以上の作品の応募が必要。※複数話の投稿の場合は、3話までを審査が対象となる。

＜各賞について＞完成原稿部門・最優秀賞賞金1,000万円、「LINEマンガ」連載権＋グローバル配信権 受賞作品の「LINEマンガ」おすすめ面掲載 CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイス 3年版・優秀賞賞金300万円、「LINEマンガ」連載権 受賞作品の「LINEマンガ」おすすめ面掲載 CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイス 3年版・読者投票賞賞金300万円、「LINEマンガ」読み切り掲載権 受賞作品の「LINEマンガ」おすすめ面掲載 CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイス 3年版・特別審査員賞賞金100万円、「LINEマンガ」読み切り掲載権 受賞作品の「LINEマンガ」おすすめ面掲載 CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス 1年版・特別賞 賞金50万円、担当編集付き 受賞作品の「LINEマンガ」おすすめ面掲載 CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス 1年版・佳作 賞金5万円、担当編集付き

ネーム部門・ネーム賞 賞金30万円、担当編集付き

＜応募方法＞マンガ投稿サービス「LINEマンガ インディーズ」に作品を投稿してください。 マンガ部門とネーム部門で応募方法が異なりますのでご注意ください。詳細は特設ページはこちら。https://manga.line.me/lp/event/webtoontaisho2025

＜選考スケジュール＞応募締め切り：2026年2月15日（日）23：591次選考通過作品発表：2026年3月中旬予定読者投票期間：2026年3月中旬～4月中旬予定結果発表：2026年5月中旬予定

＜読者投票について＞応募期間終了後、編集部による1次選考を実施します。選考を突破した作品に対して、読者の方々が投票をしていただく「読者投票期間」を経て一番得票数が多かった作品が、読者投票賞の受賞作品となります。※投票方法については後日アナウンスします。

＜協賛について＞本マンガ賞は、スマホ・タブレット・パソコンで利用できるペイントアプリCLIP STUDIO PAINT（クリスタ）や電子書籍配信ソリューションなど、クリエイターの創作活動を支援する製品やサービスを提供する株式会社セルシスにご協賛いただいています。各賞の賞品としてだけではなく、完成原稿部門にご投稿いただいた先着100名様を対象に、CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス 3ヶ月版をプレゼントするキャンペーンも実施しています。詳細は特設ページはこちらhttps://note.com/lws/n/n7e7a9556750f

■LINEマンガ WEBTOON Meetupについて

「LINEマンガ WEBTOON STUDIO」による、webtoonに挑戦するクリエイター向けの無料オンラインセミナー。詳細ページはこちらhttps://note.com/lws/n/nb028388b00fc

◇第1回 12/12（金） 19:30～LINEマンガ WEBTOON Meetup#1 ー現役作家が語る、創作テクニックのリアルー

開催日時：2025年12月12日（金）19:30～21:30予定 ※入退場自由開催方法：zoom による オンライン開催 ※参加時カメラ不要登壇者：火ノ鹿たもん、未草

◇第2回 12/14（日）19:30～LINEマンガ WEBTOON Meetup#2ー編集者が読み解く、webtoonの今と未来ー

開催日時：2025年12月14日（日）19:30～21:30予定 ※入退場自由開催方法：zoom によるオンライン開催 ※参加時カメラ不要登壇者：ながた

参加には、第1回・第2回それぞれ事前のお申し込みが必要です。詳細は「LINEマンガ WEBTOON STUDIO」の公式noteの該当記事はこちら。https://note.com/lws/n/nb028388b00fc

■LINEマンガ WEBTOON STUDIOについて』全話無料キャンペーン概要

「LINEマンガ WEBTOON STUDIO」は、「LINEマンガ」オリジナルのwebtoon・横読みマンガを生み出す企画・制作・編集部門。さまざまなかたちで作品・クリエイターを大募集中。https://manga.line.me/lp/event/original

■LINEマンガについて「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービス。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億5,000万人（2025年９月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開している。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けている。本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ている。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"webtoon（ウェブトゥーン）"の作品にも力を入れている。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower