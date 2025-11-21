hitomiが、初のライブアルバム『Re:CONNECT』を12月24日に配信リリースする。

本アルバムは、30周年の集大成として行った自身初のオンラインライブを音源化したもの。「Supernova」や「LOVE 2000」、持田香織とDo As Infinityの伴都美子が歌詞をリライトした「体温」と「there is...」など、全12曲が収録される。

また、活動30周年を記念して2024年11月に開設した特設サイト『hitomi 30th anniversary PHOTO MUSEUM』が完成。同サイトではアニバーサリーイヤーの1年間を通じて、撮影当時にタイムトラベルしたような気分を味わえる写真を掲載しており、最後には1stアルバム『GO TO THE TOP』や、自身最大のヒットとなったアルバム『by myself』、そして代表曲「LOVE 2000」などが収録されたアルバム『LOVE LIFE』の当時のTVCM映像がアップされた。

なおhitomiは、2026年3月28日に渋谷 duo MUSIC EXCHANGEにて『hitomi Live 2026 - STAND BY』を開催。チケットは、本日18時よりオフィシャル先行がスタートする。

・hitomi コメント

30周年を記念して開設した「hitomi 30th anniversary PHOTO MUSEUM」が、ついに完成しました。

この1年これまでの活動を振り返りみんなに改めて私のやってきた事を観てもらおうと企画したんだけど…一番私自身が振り返りあの時こんな事あったよな～って懐かしんでいたのかもな～。

大事な想い出が詰まったフォト・アルバム！最後のページは大好きだったAlbum“LOVE LIFE”のテレビスポットにしました。

明日からまた新しいhitomiの1年が始まります。これまでの歩みを胸に未来へとまた踏み出していきたいな～って思います。

これからもhitomiとhitomiの音楽をよろしくねっ。

hitomi

（文＝リアルサウンド編集部）