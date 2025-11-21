岩井明愛が「ロレックスLPGAアワード」の晴れ舞台で軽やかに空中ウォークを披露 「なんでもできちゃうね すご〜い」
岩井明愛&千怜ツインズのスタッフが公式インスタグラムを更新。米国女子ツアーの表彰式「ロレックスLPGAアワード」に出席した明愛が、会場でスリックバックを披露する姿を動画で投稿した。
【動画】表彰式のグリーンカーペットで披露した最高のスリックバック【岩井姉妹スタッフの公式Instagramより】
「オン・ザ・グリーンカーペット」とだけ記した投稿。会場にはロレックスのコーポレートカラーである緑のカーペットが敷かれている。その上で、同じ緑を基調にしたジャケット姿の明愛が華麗にスリックバックを決めてみせた。まるで空中を歩いているかのように見せるスリックバックは、これまでの投稿でも何回か披露してきたが、ついに表彰式という最高の舞台で披露。それを盛り上げるかのように、カーペットは明るく照らされており、明愛は軽く手を上げる余裕も見せていた。この投稿を見たファンは「おー！飛んでる」「この場でこのパフォーマンスが出来る明愛ちゃんに拍手」「なんでもできちゃうね すご〜い」などとコメントしていた。
