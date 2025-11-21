「広島いる？」から1時間後…佐伯三貴が武井壮の“突然すぎる実家訪問”を報告「寅さんのような方ですね」
佐伯三貴が自身のインスタグラムを更新。タレントの武井壮が、佐伯の広島にある実家を急遽訪ねてきたという思わぬエピソードを明かした。
【ランキング】一緒にお酒を飲みたい女子プロは？ 1位〜10位を発表
佐伯は、「いきなり武井さんから連絡が来て『広島いる？』私『はい！』」と、メッセージのやり取りを紹介し、「その会話の1時間後に武井壮さんが実家の我が家へ」と、まさかの急展開を報告した。続けて、「突然過ぎるけど武井さんは家に何度か来たことがあるんではないかというくらいの雰囲気と有名な方なのに気取ったないところが改めて素晴らしいお人柄だなっと家族一同感動しております」（原文ママ）と記し、武井の飾らない気さくさに胸を打たれたことを明かした。投稿では、2人がゴルフ練習場でピースをするツーショットも披露。普段からの親しい関係性が伝わる一枚となっている。さらに「しかも私の父の昔のゴルフ自慢で古ーーーいDVD（20数年前 笑）を見せられても嫌な顔一つしないでワンちゃんとも仲良く接してくださり本当にありがとうございました」と感謝をつづり、そのエピソードを象徴するように、武井が家族の小型犬を抱き上げて優しく微笑むショットも公開された。投稿の最後には「またいつでもふらっとお立ち寄りください」「その時はお好み焼き食べましょう」と広島ならではの温かいメッセージを添え、ハッシュタグでは「百獣の王vsコキンくん」とユーモアたっぷりに記し締めくくった。この投稿に武井本人から「お邪魔しました！とても居心地の良い空間楽しめましたで また遊び行くね！」とコメント。またファンからも「お二人の対決が早くまた見たいです」「ふらっと立ち寄り、、、寅さんのような方ですね」などの反応が寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
河本結が大人気！ 女子プロに聞いた「同組でラウンドして楽しかった選手・勉強になった選手」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
TBSアナの山形純菜が木梨憲武のコンペに参加 明るい笑顔に「コースに舞い降りた女神様」とファンは大喜び！
最長飛距離は300ヤード超え！ 人気ドラコン女子プロが提唱するゴルフカートのマナー5選「みなさんルール守れていますか？？」
【ランキング】一緒にお酒を飲みたい女子プロは？ 1位〜10位を発表
佐伯は、「いきなり武井さんから連絡が来て『広島いる？』私『はい！』」と、メッセージのやり取りを紹介し、「その会話の1時間後に武井壮さんが実家の我が家へ」と、まさかの急展開を報告した。続けて、「突然過ぎるけど武井さんは家に何度か来たことがあるんではないかというくらいの雰囲気と有名な方なのに気取ったないところが改めて素晴らしいお人柄だなっと家族一同感動しております」（原文ママ）と記し、武井の飾らない気さくさに胸を打たれたことを明かした。投稿では、2人がゴルフ練習場でピースをするツーショットも披露。普段からの親しい関係性が伝わる一枚となっている。さらに「しかも私の父の昔のゴルフ自慢で古ーーーいDVD（20数年前 笑）を見せられても嫌な顔一つしないでワンちゃんとも仲良く接してくださり本当にありがとうございました」と感謝をつづり、そのエピソードを象徴するように、武井が家族の小型犬を抱き上げて優しく微笑むショットも公開された。投稿の最後には「またいつでもふらっとお立ち寄りください」「その時はお好み焼き食べましょう」と広島ならではの温かいメッセージを添え、ハッシュタグでは「百獣の王vsコキンくん」とユーモアたっぷりに記し締めくくった。この投稿に武井本人から「お邪魔しました！とても居心地の良い空間楽しめましたで また遊び行くね！」とコメント。またファンからも「お二人の対決が早くまた見たいです」「ふらっと立ち寄り、、、寅さんのような方ですね」などの反応が寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
河本結が大人気！ 女子プロに聞いた「同組でラウンドして楽しかった選手・勉強になった選手」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
TBSアナの山形純菜が木梨憲武のコンペに参加 明るい笑顔に「コースに舞い降りた女神様」とファンは大喜び！
最長飛距離は300ヤード超え！ 人気ドラコン女子プロが提唱するゴルフカートのマナー5選「みなさんルール守れていますか？？」