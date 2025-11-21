＜速報＞松山英樹は8位でハーフターン 賞金ランク2位・生源寺龍憲が首位浮上
＜ダンロップフェニックス 2日目◇21日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。今季、日本ツアー初出場となる松山英樹がハーフターンした。
【写真】すっごくいい笑顔の松山英樹
スタートから2連続バーディを決めるなどスコアを3つ伸ばし、トータル3アンダー・8位タイで後半戦へ入った。現在、首位はトータル6アンダーの生源寺龍憲。前半でスコアを3つ伸ばし、後半戦へと向むかった。今季2勝を挙げ、長らく賞金ランキング首位を走っていたが、先週の「三井住友VISA太平洋マスターズ」で2位に後退。再びトップ浮上をめざし、好位置で2日目をプレーしている。1打差の2位には、首位発進を決めた前田光史朗と塚田よおすけ,、ニール・シプリー（米国）が続く。石川遼も前半でスコアを1つ伸ばし、8位タイでプレー中。同順位には、来季米ツアー昇格を決めた平田憲聖、池田勇太らも名を連ねている。賞金ランキングトップの金子駆大は、トータル1オーバー・36位タイでプレーしている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
スタートから2連続バーディを決めるなどスコアを3つ伸ばし、トータル3アンダー・8位タイで後半戦へ入った。現在、首位はトータル6アンダーの生源寺龍憲。前半でスコアを3つ伸ばし、後半戦へと向むかった。今季2勝を挙げ、長らく賞金ランキング首位を走っていたが、先週の「三井住友VISA太平洋マスターズ」で2位に後退。再びトップ浮上をめざし、好位置で2日目をプレーしている。1打差の2位には、首位発進を決めた前田光史朗と塚田よおすけ,、ニール・シプリー（米国）が続く。石川遼も前半でスコアを1つ伸ばし、8位タイでプレー中。同順位には、来季米ツアー昇格を決めた平田憲聖、池田勇太らも名を連ねている。賞金ランキングトップの金子駆大は、トータル1オーバー・36位タイでプレーしている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
