¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆþÍá¥·¡¼¥ó¡×7Ç¯¤Ö¤ê¿å¸Í²«Ìç½Ð±é¤Î39ºÐ½÷Í¥¤ËµÓ¸÷¡Ö¥¹¥±¤µ¤ó¥«¥¯¤µ¤ó¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Öµ±¤¤¤Æ¤¤¤ÆºÇ¹â¡×
¡Ö±ð¤Ý¤Ã¤¯¤Æ¿§¤Ý¤¤¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò(39)¡áÊ¡²¬¸©»åÅç»Ô½Ð¿È¡á¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤Îà¤¯¥Î°ì¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î28Æü¸á¸å6»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×(BS-TBS)¤Ç¡¢¤¯¥Î°ì(½÷Ç¦¼Ô)¤Î»íÇµ¤ò±é¤¸¤ë¼ÄÅÄ¡£2019Ç¯°ÊÍè3ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤Ç¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÃåÊª¤ä¤¤ê¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖºÇ¶á¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¡¡¥É¥é¥Þ»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥Èand20¼þÇ¯¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¯¥Î°ìËãÎ¤»ÒÍÍ¡¢³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥Ç¥³Á´³«µ×¤·¤Ö¤ê¡×¡Ö¸«¤¿¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆþÍá¥·¡¼¥ó¡×¡Ö±ð¤Ý¤Ã¤¯¤Æ¿§¤Ý¤¤¡×¡Ö»þÂå·àÌò¼Ô»Ñ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¡×¡Ö¥¹¥±¤µ¤ó¥«¥¯¤µ¤ó¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ÆºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£