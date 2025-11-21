“石田家”が勢ぞろい…！東尾理子の誕生日サプライズでいしだ壱成が集合ショットを公開「ステキな家族のカタチ」 石田純一、すみれ、子どもたちの姿も
俳優のいしだ壱成（50）が20日、自身のインスタグラムを更新。「11月18日。石田家のビッグマザーこと理子ママの誕生日でした!!」と報告し、父で俳優の石田純一（71）の妻・東尾理子の誕生日を家族みんなでお祝いした様子を公開した。
【写真】「ステキな家族のカタチ」東尾理子の誕生日サプライズでの“石田家”勢ぞろいショット
50歳を迎えた理子。壱成は「ちょっとした節目の誕生日でして、家族総出でサプライズパーティー」と明かし、純一や、純一の娘でタレント・すみれ（35）、純一と理子の3人の子どもらが写る、“石田家”の集合ショットをアップ。大きなバースデーケーキを前に、理子を囲んで満開の笑顔を咲かせている。
壱成は「理子ママ、いつも石田家の中心となって家族を支えてくれて、本当にありがとう。これからもパパを、そしてぼくたち家族をよろしくお願いします 愛してるよ」とメッセージをつづった。
この投稿には「ステキな家族のカタチ」「壱成くんの家族思いな所本当好きです」「言葉選び、優しくて素敵」「石田ファミリーは仲良くほんと素敵です」など、温かい声が寄せられている。
理子は純一と2009年12月に結婚。12年11月に長男・理汰郎さん（13）、16年3月に長女・青葉さん（9）、18年4月に次女・つむぎさん（7）が誕生している。
