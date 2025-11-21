マヂラブ・野田クリスタル、会見場で肉体美披露 中島健人に“対抗意識”「勝っているところある」
お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタル（38）が21日、都内で行われた『野田クリスタル初セクシーカウントダウンin TOYOTA ARENA TOKYO』開催発表記者会見に出席。会見中の写真撮影で着ていたシャツのボタンを取り、肉体美を披露した。
【全身ショット】セクシー…？ポーズを決める野田クリスタル
野田は、白いシャツを着用して登場。今年のテーマは“セクシー”だったといい、終始カッコつけながら「いつもと違う」振る舞いを見せていた。来年もセクシーを意識していくそうで、大みそかに行うカウントダウンライブを「来年のセクシーへのスタートダッシュにしたい」と意気込んだ。
質疑応答後の写真撮影では、自らシャツのボタンを取り、上半身を露出。ポーズも決めて肉体を惜しみなく披露し、多くのフラッシュを浴びていた。
同じセクシーを売りとする中島健人には、対抗意識もある様子で「日本を代表するセクシー」と評価。その一方で、「勝てていることとすれば肉体美。さすがにこの大胸筋は中島健人にはつくれない」と自信満々だった。
『野田クリスタル初セクシーカウントダウンin TOYOTA ARENA TOKYO』は12月31日、オンライン配信で行われる。1万人を収容できるTOYOTA ARENA TOKYOを会場とした初の無観客カウントダウンライブとなる。
テーマは“セクシー”で、“シンガー・野田クリスタル”がライブステージを披露する。当時は午後11時半開演で、翌午前0時半終演となる。チケットは今月23日から発売する。
