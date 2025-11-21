定番大阪土産、チョコの“新スイーツブランド”発表 「ムーンカカオ 月化粧」北新地に新店舗【商品例あり】
大阪土産「月化粧」青木松風庵が、新スイーツブランドを立ち上げる。
【画像】「月化粧」青木松風庵の新ブランド 「MOON CACAO 月化粧 北新地店」イメージ
新たなスイーツブランドは「MOON CACAO TSUKIGESHO（ムーンカカオ 月化粧）」で、12月1日午後5時、大阪・北新地に新店舗をオープンする。
「月化粧」を手がける青木松風庵は、素材にこだわった和の心を映すお菓子づくりを続けてきた。「MOON CACAO TSUKIGESHO（ムーンカカオ 月化粧）」は、「月化粧」の象徴「月」を世界共通の甘美な素材「カカオ」と重ね合わせた。
「『月化粧』が培ったお菓子づくりの技と心で、月のようにやさしい光をまとったチョコレートを届けます」と予告する。
■ブランドストーリー
夜空に浮かぶ月のように、
丸く、やさしく、そしてどこか特別な存在
ひと粒のチョコに込めたのは、
「和菓子の心」と「チョコレートの楽しさ」
――月化粧がつくるチョコレート、MOON CACAO
あなたの毎日に、月明かりのようなひとときを
■MOON CACAO Carre （カレ）
繊細な薄さに、カカオの風味が際立つ。選び抜かれた素材と丁寧な温度管理で仕上げた、上品なくちどけと香りの余韻。ビター・ミルク・抹茶、それぞれの個性を、月夜の静けさとともにお楽しみください。
■MOON CACAO Petit（プチ）
やさしく広がる、三つの味のまるい余韻。ビター・ミルク・抹茶の3種をひと包みに。平らな円形のチョコレートは、口どけなめらかに、上品な甘さがふわりと広がります。ちょっとした贈りものや、気軽なティータイムにもぴったりです。
■MOON CACAO Tsukigesho（ムーンカカオ 月化粧）
自家製みるく餡に、濃厚なチョコレートを合わせたなめらかで奥行きのあるチョコレート餡。生地には、香り高く深みのあるココアを練り込み、まるでショコラケーキのような贅沢な味わいに。カカオの豊かな余韻が、ひとくちごとに広がります。
店舗名：MOON CACAO 月化粧 北新地店
所在地：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-7-6 新日本新地ビル1F
オープン日：2025年12月1日（月）
営業時間：17:00〜23:00
定休日：土・日・祝
