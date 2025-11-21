プロ野球・巨人の長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会が21日、東京ドームで行われました。

長嶋氏の監督時代の教え子であり、巨人の第62代4番打者として、またメジャーのニューヨーク・ヤンキースでも活躍した松井秀喜氏が追悼メッセージを送りました。

松井氏は祭壇の前へ立つと「監督、監督へのお別れの言葉、二回目です。同じ方に二度もお別れの言葉を言うのは、最初で最後だと思います。それも長嶋茂雄だからですね」と語り始めると、「今日は監督が最も愛した場所、東京ドームです。この東京ドームには監督のいろいろな感情が今でも刻み込まれており、ここにいるとそれを感じ、監督に会えた気がしてうれしいです」と祭壇の前に立つ心境を明かしました。

それから松井氏は「監督が遠い空へ旅立たれ、半年が過ぎようとしています。その日以来、監督と共に過ごした時間の記憶をたどる日々を過ごして参りました。いろいろな場面での監督の表情、まなざし、言葉を思い出し、監督にもう会うこともお話しすることもかなわない現実を受け入れ、自分自身の気持ちを整理するための時間でした。そして本日を迎えています」と今日までの日々を振り返りました。

続けて現役時代に強めた絆と思い出の日々を松井氏はこう語ります。「監督は1992年の秋、ジャイアンツに復帰されました。当時の背番号は33番でしたね。そして本日と同じ11月21日に行われたドラフト会議で私をジャイアンツに導いてくださいました。あの日からちょうど33年後の今日、監督が私の守備位置として指定し、私がいつも守っていましたこの東京ドームのセンターで今、監督にお別れの言葉をお伝えしています。そんな幾つかの偶然さえも、必然の運命なのではないかと感じるほど、ご縁はかけがえのないものであり、私の野球人生に多大な影響を与えてくださいました。野球選手としての正しい道を示し、その道を明るく照らし、力強く導いてくださいました。監督の立場であるにもかかわらず、試合前必ず私のスイングをチェックするため時間を割いてくださいました。この東京ドームの中の小さな部屋で、監督のご自宅で、遠征先のホテルで、試合前の2人の共通の時間となりました。監督退任後には激励に来てくださったニューヨークでも一緒に素振りしましたね。監督の現役時代も毎日自分自身と向き合い、素振りを欠かさなかったと話してくださいました。野球選手として成長するために最も大切なこと、試合での自分の結果に一喜一憂することなく常に次に向かう姿勢を毎日の2人の時間を通じて、自然と教えてくださったと感じています」

また松井氏は「日本のプロスポーツの歴史上最大のスーパースターの1人だった監督の、現役時代を私も生きていたなら、監督のまとっている強く大きなオーラにさらに圧倒され、私は気後れしていたかと思います。私は現役時代の長嶋茂雄を知らなかったからこそ、恐れることなく素直な心で真正面から監督に向き合い、一直線に懐に飛び込んでいけたのだと思います。私が誰から野球の多く学んだと聞かれれば、長嶋茂雄と言える誇らしい気持ち、その反面、それを自負するのであれば、プレーでファンを熱狂させ、魅了し、チームに勝利をもたらし、誰からも愛される存在になる、それら全てを強く意識しなければならないことでもあります。しかしながら私が監督の存在に近づけたわけでもなく、光り輝く背中はずっと遠いままであります。長嶋茂雄の存在は大きすぎます。私は今でも遠くから眺めているだけです。告別式では感謝の意をお伝えるすることが出来ませんでした。あっという間に遠くにいってしまうような気がしたからです。それでもドラフトから33年目の今日、私自身の気持ちに区切りをつけるためにもお伝えします。私をジャイアンツに導いてくださり、ありがとうございました。大きな愛情と情熱で接して頂き、たくさんのことを授けてくださり、ありがとうございました。胸を張って自分の師は長嶋茂雄だと言える幸せをありがとうございました。監督によって私の野球人生は美しく彩られました。ありがとうございました」と言葉を尽くして感謝の気持ちを口にしました。

松井氏は、まだまだ伝えきれない感謝がたくさんあると明かしつつも「それでもこのごに及んでまだお願いがあります」と最後に長嶋“監督”に語りかけます。「私の心の中に入り込み、私との対話に付き合ってくださればうれしいです。私は心の中の長嶋茂雄と話し合いながら、私なりの道を進んで参ります。今後もよろしくお願いします。そしてこれからも長嶋茂雄しか持っていない偉大な光でジャイアンツと日本の野球の未来を照らし続けてください」

長嶋氏と松井氏との強い絆と師弟愛があふれたこのメッセージ。松井氏が語り終わると、会場から割れんばかりの拍手が送られました。