【韓国人オッパ セミのレシピ】ハマる人続出！ 韓国の味玉「やみつき卵」
【画像を見る】えびを丸ごと包んだ豪華な一品「えび入り蒸し餃子」
韓国・順天（スンチョン）市出身の料理人、韓国人オッパ セミさん。彼がSNSで簡単に作れる本格韓国料理のレシピを配信し始めたところ、約1年で総フォロワー数が20万人を越える人気アカウントに！
セミさんによるレシピ本『韓国人オッパが作る 家にある調味料で 毎日韓国ごはん』は、日本でも作れる本格的な味が多くのユーザーに愛されました。
今回はそんなレシピ本の第二弾から、韓国の四季の味やソウル、プサンの飲食店で人気のメニューなどをご紹介。家にある調味料で本格的な韓国料理が楽しめるので、ぜひ試してみてくださいね！
ハマる人続出！ 玉ねぎとねぎがたっぷり入った韓国の味卵
辛さのレベル：少し辛い
■材料（10個分）
卵…10個〈室温に約2時間おく〉
玉ねぎ…1/2個〈粗みじん切り〉
長ねぎ…1本〈粗みじん切り〉
A
・おろしにんにく…小さじ1
・たかのつめ…2本〈種を取って小口切り〉
・砂糖、オリゴ糖…各大さじ4
・しょうゆ、水…各1カップ
調味料がないときは…
●オリゴ糖→はちみつ大さじ4
※はちみつを使う場合は、1歳未満の乳児には食べさせないでください。
■作り方
1 沸騰した湯に卵を入れ、弱火で約6分30秒ゆでる。冷水で冷やして殻をむく。
2 清潔な保存容器にAを入れて混ぜ、玉ねぎ、長ねぎを加えて混ぜる。1を加え、冷蔵室で一晩漬ける。
※冷蔵室で約3日間保存可能です。
■保存について
・ 保存期間は目安です。保存状態により異なりますので、ご自身で確認のうえ保存してください。
・ 保存容器は煮沸消毒などした清潔なものを使用してください。
※本記事は韓国人オッパ セミ著の書籍『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』から一部抜粋・編集しました。
著＝韓国人オッパ セミ／『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』