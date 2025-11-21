せいろで簡単！脂質を控えた鶏ムネ肉の「ヘルシータンドリーチキン」
栄養士ならではのヘルシーで健康的なせいろレシピが話題のインフルエンサー・サヤさん。1日1食をせいろ料理に置き換えるだけで、1か月で−4kgのダイエットに成功しました。ノンオイルのせいろ料理は、肉などの余分な脂を落とし摂取カロリーを抑えられるほか、蒸すことで食材のかさが減り、野菜をたっぷり摂れるというメリットも！
※本記事はサヤ著の書籍『せいろダイエットレシピ 食事制限なし！1食置きかえるだけで1か月で4kgやせ！』から一部抜粋・編集しました。
■鶏ムネ肉＆低脂肪ヨーグルトで、脂質を大幅カット！
ヘルシータンドリーチキン
● 高タンパク ＝ タンパク質を十分含む
● 代謝 UP＝ エネルギー代謝を高める栄養素、成分を多く含む
■材料（1人分）
鶏ムネ肉… 約1/2枚（約150g）
〈タンドリーソース〉
塩麹… 大さじ2
カレー粉 … 小さじ1
おろしニンニク… 小さじ1/2（2g）
おろしショウガ… 小さじ1/2（2g）
ヨーグルト（無糖・低脂肪） … 大さじ1
はちみつ… 小さじ1
玉ねぎ…1/8個
キャベツ… 50g
ごはん… 茶碗に軽く1杯分（120g）
紫玉ねぎ（薄切り）、レモン、ミニトマト… 各適量
■つくり方
準備
・鶏肉は厚さ1cmほどのそぎ切りにし、混ぜ合わせた〈タンドリーソース〉に漬けて30分以上置く。
・玉ねぎは薄切り、キャベツは小さめのざく切りにする。ミニトマトはヘタを取る。
ソースをからめたら、30分ほど置いて味をなじませるのがポイント。タンドリーソースは他の肉にも活用OK！
詰める
・せいろの半分にクッキングシートを敷き、玉ねぎを入れ、鶏肉をソースごとのせる。
・空いたところにクッキングシートを敷き、包丁で穴を開け、キャベツを入れる。さらに空いたところにクッキングシートを敷き、ごはんを入れる。
蒸す
・10分蒸す。
・紫玉ねぎ、レモン、ミニトマトを添える。
memo
鶏ムネ肉を使って脂質を控えるのがポイント。さまざまなスパイスが配合されたカレー粉は、消化促進、代謝アップ、疲労回復などの作用がある。発酵食品のヨーグルトと塩麹は整腸作用が期待できる。
■レシピについて
・せいろはすべて直径24cm（1段）を使用。
・材料は1人分または2人分を基本とし、レシピによってはつくりやすい分量を記載しています。
・蒸し時間はあくまで目安です。食材の個体差によっても蒸し上がり時間が変わるので、竹串などを刺してみて中まで火が通っていないようなら、様子を見ながらさらに数分蒸して調整してください。
・せいろ内の蒸気は高温なので、ふたを開けるときは蒸気を奥側に逃がすようにするなど、火傷に十分注意してください。
・火加減はガスコンロを基準にしています。お使いの機器に合わせて調整してください。
・小さじは5mL、大さじは15mL。「ひとつまみ」は親指と人さし指と中指でつまんだ量、「少々」は親指と人さし指でつまんだ量、「適量」は料理に見合った適切な量という意味です。
・砂糖はきび砂糖、豆乳は無調整豆乳を使用しています。きび砂糖がなければ上白糖など、お好みのものを使っていただいて構いません。塩麹は市販品でOKです。
・ごはんは冷やごはんを使用しています。
著＝サヤ／『せいろダイエットレシピ 食事制限なし！1食置きかえるだけで1か月で4kgやせ！』