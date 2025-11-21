JELEE、最新楽曲「JOURNEE」のMusicVideoが公式YouTubeにてプレミア公開！
昨年、大きな話題を呼んだオリジナルTVアニメ『夜のクラゲは泳げない』発の匿名アーティスト「JELEE」の新情報が到着。新曲「JOURNEE」のMusicVideoがJELEE公式YouTubeにてプレミア公開された。
本楽曲は、12月3日にリリースされる2ndミニアルバム「JELEE BAG」の表題曲であり、JELEEにとって新たなステージの幕開けを象徴する1曲。Music Videoは、JELEEちゃんが電車に乗ってさまざまな場所を旅するというストーリー仕立てになっており、JELEEと一緒に旅をしている感覚が味わえるだろう。
映像はビビッドで鮮やかな質感が特徴的で、過去のJELEEのMV作品を思い出させるようなイラスト・演出が散りばめられており、まさに「過去から今、そして未来へ」と旅をし続けるJELEEの姿を表現している。ファンにとっては、これまでの歩みを振り返りながら新たな旅の始まりを感じられる映像となっているだろう。
表題曲「JOURNEE」が収録された2ndミニアルバム「JELEE BAG」は12月3日に発売。さらに3月15日にはJELEE初の1stライブ「JOURNEE」も控えている。
作品の世界から飛び出し、アーティストとしてさらなる飛躍を見せる彼女たちの今後の展開に注目していきたい。
●リリース情報
JELEE 2ndミニアルバム
『JELEE BAG』
12月3日発売
品番：KICA-2642
定価：￥2,750（税込）
仕様：海月ヨル描き下ろしジャケット
＜収録内容＞
M1：笑顔のおかわり
M2：ってゆーか
M3：億万☆Choooo者！
M4：JOURNEE
M5：最強ガール 竜ヶ崎ノクスver.
M6：からくりピエロ JELEE ver.
M7：海を泳ぐ月 JELEE ver.
M8：笑顔のおかわり -instrumental-
M9：ってゆーか -instrumental-
M10：億万☆Choooo者！ -instrumental-
M11：JOURNEE -instrumental-
封入特典：JELEE 1st LIVE「JOURNEE」チケット先行抽選シリアルナンバー
※初回製造分のみ封入
受付期間：12/2(火)18:00〜12/22(月)23:59
「JELEE BAG」店舗特典
・アニメイト：ましかくブロマイド
・amazon.co.jp：メガジャケ
・AmiAmi：アクリルキーホルダー(60mm角)
・HMV：2L判ブロマイド
・ゲーマーズ：マルチクロス(15cm×15cm)
・ソフマップ・アニメガ：アクリルコースター(76mm)
・とらのあな：正方形缶バッジ(40mm四方)
・ネオウイング：ポストカード
・メロンブックス：イラストカード(120mm×120mm)
・楽天ブックス：A4クリアファイル
・キンクリ堂：缶バッジ(57mm)
※特典物は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
※無くなり次第終了となります。
※店舗によって特典の取り扱いのない店舗もございます。ご購入・ご予約の際は店舗にご確認いただきますようお願い致します。
※詳細は各店舗へお問い合わせ下さい。
※収録内容・仕様等は変更になる場合がございます
予約はこちら
https://jelee.lnk.to/jelee_bag
●ライブ情報
JELEE 1st LIVE「JOURNEE」
3月15日(日) 開場16:00 / 開演 17:00
場所：厚木市文化会館
チケット：JELEE 2ndミニアルバム「JELEE BAG」にチケット先行抽選シリアルナンバー封入
●作品情報
オリジナルTVアニメ『夜のクラゲは泳げない』
2025年10月4日より再放送中
TOKYO MX, BS11：10月4日(土)25:00~
※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。
STREAMING
dアニメストア、DMM TV、U-NEXT(非会員も常時第一話無料)、アニメ放題、NETFLIX、ABEMA、Amazon Prime Video、AnimeFesta、auスマートパスプレミアム、バンダイチャンネル、FOD、HAPPY!動画、Hulu、J:COM STREAM、Lemino、milplus、ムービーフルplus、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、TELASA、YouTube(有料配信)、クランクイン！ビデオ、ふらっと動画(ネットカフェ)にて全12話配信中！
＜INTRODUCTION＞
“私”も誰かみたいに輝きたい。
明日話すべき話題も、今週買うべき洋服も、全部スマホ(トレンド)が教えてくれる。
何者かになってみたい--そんな願いを持つ間もないほどこの世界は忙しい。
活動休止中のイラストレーター“海月ヨル”
歌で見返したい元・アイドル“橘ののか”
自称・最強Vtuber“竜ヶ崎ノクス”
推しを支えたい謎の作曲家“木村ちゃん”
世界から少しだけはみ出した少女たちは匿名アーティスト“JELEE”を結成する。
自分じゃない“私たち”なら--輝けるかもしれない。
【STAFF】
原作：JELEE
監督：竹下良平
シリーズ構成・脚本：屋久ユウキ
キャラクター原案：popman3580
キャラクターデザイン：谷口淳一郎
サブキャラクターデザイン：中島千明／朱里
衣装デザイン：葛原詩乃／長澤翔子
プロップデザイン：服部未夢
総作画監督：谷口淳一郎／豊田暁子／鈴木明日香
メインアニメーター：太田慎之介／Saurabh Singh／中尾和麻
劇中イラスト原案：はむねずこ
美術監督：金子雄司
美術設定：平澤晃弘
色彩設計：石黒けい
撮影監督：耼野貴文
編集：木村佳史子
音響監督：木村絵理子
音楽：横山 克
音楽制作：キングレコード
アニメーション制作：動画工房
【CAST】
光月まひる：伊藤美来
山ノ内花音：高橋李依
渡瀬キウイ：富田美憂
高梨・キム・アヌーク・めい：島袋美由利
馬場静江（みー子）：上坂すみれ
瀬藤メロ：岡咲美保
柳桃子：首藤志奈
鈴村あかり：天城サリー
光月佳歩：松浦愛弓
早川美音：安済知佳
馬場亜璃恵瑠：東山奈央
小春：瀬戸麻沙美
早川雪音：甲斐田裕子
保奈美店長：椎名へきる
ⓒJELEE／「夜のクラゲは泳げない」製作委員会
関連リンク
「夜のクラゲは泳げない」公式サイト
https://yorukura-anime.com