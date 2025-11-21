手羽先のはるさめスープ


太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！

200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『太らないスープ143』から一部抜粋・編集しました

■薬味をたっぷりのせてどうぞ

手羽先のはるさめスープ

■はるさめでつるつる！麺のように満足感あり

［1人分 277kcal 塩分1人分2.9g］

◆材料(2人分)

緑豆はるさめ　80g

とり手羽先　5〜6本

薬味

・にらのみじん切り　4本分

・せりのみじん切り　4本分

・ごま油　小さじ1

ごま油　小さじ1〜2

しょうがのみじん切り　2かけ分

にんにくのみじん切り　1片分

水　4カップ

とりガラスープの素　小さじ2

塩　小さじ1/2

粗びき黒こしょう　適宜

◆作り方

1　はるさめはたっぷりの水（分量外）に約3分つけて軽くもどし、水けをきる。

2　手羽先は関節のところに包丁を入れて切り離す。皮目と反対側に骨に沿って深く切り目を入れる。

3　ボウルに薬味の材料を入れて、混ぜる。

4　鍋にごま油を熱し、2を入れて焼く。あいているところに、しょうが、にんにくもいれて炒める。手羽先に焼き色がついたら水とスープの素を加え、ふたをして約10分煮る。

5　スープが白濁してきたら、塩で調味し、1のはるさめを加える。強火にし、約30秒さっと煮て火を止める。器に盛り、3をのせ、こしょうをふる。

編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』