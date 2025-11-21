ヘルシーなのに満足度が高い「手羽先のはるさめスープ」
太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！
200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！
■薬味をたっぷりのせてどうぞ
手羽先のはるさめスープ
■はるさめでつるつる！麺のように満足感あり
［1人分 277kcal 塩分1人分2.9g］
◆材料(2人分)
緑豆はるさめ 80g
とり手羽先 5〜6本
薬味
・にらのみじん切り 4本分
・せりのみじん切り 4本分
・ごま油 小さじ1
ごま油 小さじ1〜2
しょうがのみじん切り 2かけ分
にんにくのみじん切り 1片分
水 4カップ
とりガラスープの素 小さじ2
塩 小さじ1/2
粗びき黒こしょう 適宜
◆作り方
1 はるさめはたっぷりの水（分量外）に約3分つけて軽くもどし、水けをきる。
2 手羽先は関節のところに包丁を入れて切り離す。皮目と反対側に骨に沿って深く切り目を入れる。
3 ボウルに薬味の材料を入れて、混ぜる。
4 鍋にごま油を熱し、2を入れて焼く。あいているところに、しょうが、にんにくもいれて炒める。手羽先に焼き色がついたら水とスープの素を加え、ふたをして約10分煮る。
5 スープが白濁してきたら、塩で調味し、1のはるさめを加える。強火にし、約30秒さっと煮て火を止める。器に盛り、3をのせ、こしょうをふる。
編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』