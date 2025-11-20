米津玄師,宇多田ヒカル、「JANE DOE」の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』スペシャルMV公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

100以上の国と地域で公開され、世界中で大ヒット中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』。そのEDテーマ、米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」（読み：ジェーン ドウ）にのせて、主人公・デンジとレゼの運命を鮮烈に描いたスペシャルミュージックビデオが公開された。

本映像は、このMVのために再編集された特別カットを含むスペシャル映像。土砂降りの雨の中、偶然立ち寄った電話ボックスでの運命的な出会いを序章に、カフェ・二道での他愛ない、しかしかけがえのないやり取りを温かく映し出す。夜の学校に忍び込み、誰もいない校舎で手を繋ぎ、月明かりの下のプールで無邪気に笑い合う姿。賑やかな夏祭りでのデートなど、青春のひと時を味わう二人の姿が美しく描かれる一方で、抗うことのできない運命が顔を覗かせ、観る者の感情を大きく揺さぶる作品となっている。

EDテーマ、 米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」の歌詞と深くリンクした繊細で美しい情景描写が、二人の運命を一層鮮やかに彩っていく。米津玄師と宇多田ヒカルの美しく力強い歌声にのせて紡ぎ出される、デンジとレゼの物語をぜひ堪能してほしい。

米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」は、米津玄師が作詞・作曲を手がけ、宇多田ヒカルが歌唱での参加した楽曲。主題歌「IRIS OUT」と共に、Billboard JAPAN、オリコンのストリーミングランキング7週連続1位・2位を独占し大ヒット中。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、公開から59日間（9/19〜11/16）で観客動員572万人、興行収入87.6億円を突破。100以上の国と地域で公開され、世界中で大ヒット中。

●配信情報

米津玄師

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』EDテーマ

米津玄師, 宇多田ヒカル

「JANE DOE」

配信中

配信リンクはこちら

https://smej.lnk.to/JANEDOE

米津玄師

「KICK BACK（Frost Children Remix）」

配信中



配信リンクはこちら

https://smej.lnk.to/KICKBACK_Remix

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌

米津玄師

「IRIS OUT」

配信中



配信リンクはこちら

https://smej.lnk.to/IRISOUT

●リリース情報

米津玄師 16thシングル

「IRIS OUT / JANE DOE」

発売中

購入はこちら

https://smej.lnk.to/20250924_IRISOUT_CD

●作品情報

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

全国公開中

＜STORY＞

悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異４課に所属するデビルハンターの少年・デンジ（戸谷菊之介）。

憧れのマキマ（楠木ともり）とのデートで浮かれている中、急な雨に見舞われ、

雨宿りしていると偶然“レゼ”（上田麗奈）という少女と出会った。

近所のカフェで働いているという彼女はデンジに優しく微笑み、二人は急速に親密に。

この出会いを境に、デンジの日常は変わり始めていく……

【STAFF】

原作：藤本タツキ（集英社「少年ジャンプ+」連載）

監督：𠮷原達矢

脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン：杉山和隆

副監督：中園真登

サブキャラクターデザイン：山粼爽太、駿

メインアニメーター：庄一

アクションディレクター：重次創太

悪魔デザイン：松浦力、押山清高

衣装デザイン：山本彩

美術監督：竹田悠介

色彩設計：中野尚美

カラースクリプト：りく

3DCGディレクター：渡辺大貴、玉井真広

撮影監督：伊藤哲平

編集：吉武将人

音響監督：名倉靖

音楽：牛尾憲輔

配給：東宝

制作：MAPPA

主題歌 ：米津玄師「IRIS OUT」（Sony Music Labels Inc.）

エンディング・テーマ：米津玄師、宇多田ヒカル「JANE DOE」（Sony Music Labels Inc.）

【CAST】

デンジ：戸谷菊之介

ポチタ：井澤詩織

マキマ：楠木ともり

早川アキ：坂田将吾

パワー：ファイルーズあい

東山コベニ：高橋花林

ビーム：花江夏樹

暴力の魔人：内田夕夜

天使の悪魔：内田真礼

岸辺：津田健次郎

副隊長：高橋英則

野茂：赤羽根健治

謎の男：乃村健次

台風の悪魔：喜多村英梨

レゼ：上田麗奈

© 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト ©藤本タツキ／集英社

関連リンク

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公式サイト

https://chainsawman.dog/

米津玄師オフィシャルサイト

http://reissuerecords.net/