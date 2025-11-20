¼÷ÈþºÚ»Ò¡õ¹â³ÀºÌÍÛ¡¢¥³¥é¥Ü¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBeyond Days¡×¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤¬¸ø³«¡ª
º£Ç¯¶¦¤Ë¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼÷ÈþºÚ»Ò¤È¹â³ÀºÌÍÛ¡£¤½¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤¿Î¾Ì¾¤Î¥³¥é¥Ü¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBeyond Days¡×¤¬11·î12Æü¤ËÈ¯Çä¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤é¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»£±Æ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀ©ºî²áÄø¤òµÏ¿¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬¶¦Æ±¤Çºî»ì¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌó15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ä¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤ó¤Ç¤¤¿´Ø·¸À¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¿Ê¤á¤ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ä¡¢Ä¹Ç¯¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼«Á³ÂÎ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸½¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Æó¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ©ºîÉ÷·Ê¤¬Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Æó¿Í¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¸ß¤¤¤Î¸ÄÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
ËÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï11·î30Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¡£Ä¹Ç¯¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤¿É½¸½ÎÏ¤¬°ì¤Ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸òº¹¤¹¤ë¡¢µÇ°¥¤¥ä¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ø±é¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖBeyond Days¡×
È¯ÇäÃæ
ÉÊÈÖ¡§SMCL-970
²Á³Ê¡§¡ï1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
01. Beyond Days
ºî»ì¡§¼÷ ÈþºÚ»Ò¡õ¹â³ÀºÌÍÛ¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Æ£ÅÄ½ßÊ¿¡ÊElements Garden¡Ë
02. Beyond Days -Sing with Minako-
03. Beyond Days -Sing with Ayahi-
04. Beyond Days -Instrumental-
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
LAWSON presents ¼÷ÈþºÚ»Ò¡ß¹â³ÀºÌÍÛ15th Anniversary Live 2025 ¡ÈWith¡É
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÒÃë¸ø±é¡Ó³«¾ì¡§14:00 / ³«±é¡§15:00
¡ÒÌë¸ø±é¡Ó³«¾ì¡§17:30/ ³«±é¡§18:30
²ñ¾ì¡§Zepp Shinjuku(TOKYO)
¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡Ò¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡Ó¡ï10,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¡Ó¡ï9,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
